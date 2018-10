Kozinovi najprej počitek, sledi napad na nove naslove

Vtisi 19-letne Ljubljančanke Eme Kozindva dni po zmagi nad Mehičanko Irais Hernandezostajajo podobni kot takoj po osvojitvi novih pasov.

"Šlo je za mojo najboljšo borbo doslej. Najbolj me veseli, da sem premagala Irais; bolj kot to, da sem osvojila še dva naslova," je dejala v pogovoru za STA. Na povratnem dvoboju dobrih pet tednov po tem, ko je z fizično večjo in močnejšo Mehičanko bila neodločen boj v Zagrebu, je v bavarski prestolnici pokazala bolj napadalen obraz.

Sposobnost spreminjanja taktike je pretehtala

"Pokazala sem, da sem sposobna zamenjati taktiko. To me dela boljšo in tudi zato sem bila boljša od Hernandezove, ki ni bila sposobna najti druge taktike,"je dvoboj ocenila Kozinova.

Tudi zaradi njene prilagodljivosti so se v njenem taboru odločili, da bo v novo sezono vstopila v super srednji kategoriji.

Pavlin: Znova mora biti lačna borb

"Ema je namreč pokazala, da je za to kategorijo dovolj močna, čeprav ima tudi nekaj rezerve na tem področju," je za ocenil njen trener Rudolf Pavlin. Kot je pojasnil Pavlin, bo zdaj sledilo krajše obdobje počitka, nato pa priprave na novo sezono. Naslednji boj pa je trenutno predviden za 30. marca v Hali Tivoli v Ljubljani.

"Letos ne bo več tekem, treba je Emi dati priložnost, da se spočije fizično in tudi psihično, tako da bo znova lačna borb. Zatem sledi začetek priprav in nova sezona. Tridesetega marca imamo rezervirano, da bo Ema napadala naslov svetovne prvakinje po verziji WBC," je povedal Pavlin.

Čaka jo nekaj dni dobrega spanca

Tudi Kozinova pravi, da bo po dolgi sezoni, v kateri je vknjižila tri zmage in en neodločen izid in je tako po 16 borbah še neporažena z samo enim remijem, počitek dobrodošel.

"Utrujenost je kar velika, zdaj bom verjetno kar nekaj dni dobro spala,"je pripomnila. Priprave na novo sezono pa se bodo po njenem osredotočale na dvig fizične moči in kondicije.

Izpiliti tehniko, pridobiti na moči udarca ...

"Načrt je, da se v slabem pol leta poskusim čim bolj zgraditi fizično, pridobiti na moči udarca in tudi nekoliko izpiliti tehniko," je napovedala. Čeprav se o imenih njene naslednje nasprotnice še ne govori in tudi sama nima nobene v mislih, pa si Kozinova želi predvsem pravega izziva, ki jo bo dvignil na vrh mednarodne lestvice.

"Pričakujem, da bo kakovostna nasprotnica, tako da bi me zmaga lahko dvignila na prvo mesto svetovne lestvice, saj sem zdaj na drugem,"je enega glavnih ciljev orisala slovenska borka.