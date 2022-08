Kraljica bantamske kategorije je spet na vrhu: Amanda Nunes 'pošolala' Julianno Peno

Ameriška borka Julianna Pena je pred slabim letom dni pripravila enega največjih presenečenj v zgodovini mešanih borilnih veščin in ugnala eno najdominantnejših bork vseh časov Brazilko Amando Nunes. Američanka je takrat šokirala Brazilko z zmago že v drugi rundi. Slednja je vse od takrat kovala maščevanje in končno dočakala svojo priložnost. Borki sta se pomerili v glavni borbi borilnega spektakla UFC 277 v American Airlines Centru v Dallasu v Teksasu, na katerem je bila na sporedu med drugim tudi borba za naslov začasnega prvaka moške mušje kategorije. Brazilka tokrat ničesar ni prepustila naključju in z dominantno predstavo povrnila naslov. Del dvoboja, kot tudi preostale borbe spektakla, si lahko v vsakem trenutku ogledate v arhivu VOYO.

