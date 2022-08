Kraljica bantamske kategorije je spet na vrhu: Nunesova 'pošolala' Peno

Julianna Pena je pred slabim letom dni pripravila enega največjih presenečenj v zgodovini mešanih borilnih veščin in ugnala eno najdominantnejših bork vseh časov Brazilko Amando Nunes. Američanka je takrat šokirala Brazilko z zmago že v drugi rundi. Slednja je vse od takrat kovala maščevanje in končno dočakala svojo priložnost. Borki sta se pomerili v glavni borbi borilnega spektakla UFC 277 v American Airlines Centru v Dallasu, na katerem je bila na sporedu med drugim tudi borba za naslov začasnega prvaka moške mušje kategorije. Brazilka tokrat ničesar ni prepustila naključju in z dominantno predstavo povrnila naslov. Obračun deklet, kot tudi preostale borbe spektakla, si lahko v vsakem trenutku ogledate v arhivu VOYO.

Amanda Nunes je po 'kiksu' v prvi borbi z Julianno Peno tokrat znova vzpostavila dominanco in pokazala, zakaj velja za najboljšo borko vseh časov. Brazilka je bila vseh pet borb prepričljivo boljša, še najbližje zaključku pa je bila v drugi rundi, ko je Peno kar trikrat spravila v nokdavn. Kljub porazu pa je treba Američanki venezuelskih korenin priznati srčnost, saj se kljub močno zdelanemu obrazu ni predala do zadnje sekunde in je bila v četrti rundi tudi zelo blizu zmage s podreditvijo. Poleg Nunesove je do šampionskega pu znova prišel tudi Brandon Moreno, ki je sicer zelo izenačeno borbo s Kaijem Kara-Francem zaključil z izjemno močno brco v telo nasprotnika. Kot nosilice začasenga pasu se bo tako Mehičan še četrtič v karieri pomeril z nespornim prvakom Deivesonom Figueirodom, s katerim sta si po borbi tudi izkazala spoštovanje. Prve tri borbe borilnega spektakla pa so minile zelo hitro. Anthony Smith je v uvodni borbi moral po nesrečnem zlomu noge priznati premoč Magomed Ankalajevu, ki se z devetimi zaporednimi zmagami lahko resno spogleduje z borbo za naslov prvaka. Tudi Alexandre Pantoja je pokazal, da je v mušji kategoriji lahko še kako nevaren tekmec za naslov prvaka, saj je z izjmeno hitro zmago odpravil nekdanjega izzivalca za naslov prvaka Alexa Pereza. Še hitreje pa je borbo zaključil težkaš Sergej Pavlovič, ki je že po 55 sekundah borbe vpisal zmago s tehničnim nokavtom nad kraljem nokavtov Derrickom Lewisom. Kot se je hitro izkazalo, je sodnik v oktagonu sicer nekoliko prehitro prekinil borbo, a je treba priznati, da je bil Lewis ob prekinitvi v zelo slabem položaju in bi kaj kmalu lahko postal žrtev bolečega nokavta. Seznam borb, ki si jih lahko kadarkoli ogledate na VOYO: Ženska bantamska kategorija: Julianna Pena – Amanda Nunes (Soglasna sodniška odločitev) Mušja kategorija: Brandon Moreno – Kai Kara-France (tehnični nokavt v tretji rundi) Težka kategorija: Derrick Lewis – Sergej Pavlovič (tehnični nokavt v prvi rundi) Mušja kategorija: Alexandre Pantoja – Alex Perez (podreditev v prvi rundi) Poltežka kategorija: Anthony Smith – Magomed Ankalajev (tehnični nokavt v drugi rundi)