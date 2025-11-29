Krušič lovi maščevanje, Ajd sanjski debi v FNC

Do konca leta 2025 sta ostala le še dva dogodka organizacije FNC. Prvi izmed teh se bo odvil danes (v soboto), v glavni borbi večera pa se bosta udarila Martin Batur in Michal Kita , ki ga je letos aprila v Stožicah premagal Miran Fabjan . Veliko pozornosti je požel tudi povratek Marka Bojkovića , ki se bo v kletko vrnil prvič po bolečem porazu proti Milošu Janičiću . Bosta pa v kletko Arene Varaždin stopila tudi dva Slovenca, Rok Krušič , ki se je nazadnje pred slabima dvema mesecema boril na dogodku FNC Knockout 2 in premagal Lucasa Alfaio , ter Benjamin Ajd , ki je nastopal v drugi sezoni resničnostnega šova Fight of Nations.

26-letni Krušič je trenutno eden najbolj vročih borcev pri nas. V letošnjem letu je vknjižil dve odmevni zmagi, za zaključek 2025 pa bo poskušal poravnati račune z Nikolo Đurđevom. Slednji je našega borca premagal pred dobrim letom. Potem ko je Krušič imel borbo že skoraj dobljeno, ga je srbski borec presenetil in premagal s podreditvijo. "Vse smo popravili. Popravili smo vse segmente borbe, smo se pripravili specifično nanj. Tako na njegova rušenja kot na njegovo borbo v stoje. Nedvomno grem po zmago in drugo mi ne preostane, kot da ga onesposobim," je za 24UR povedal mlajši brat Lemmyja Krušiča.

Vsestranski Krušič je v zadnjih dveh borbah s podreditvijo premagal Voja Katanovića in Alfaio. Navdušil je predvsem proti slednjemu, saj gre za mojstra brazilskega jiu jitsuja, lastnika črnega pasu v tej disciplini, Warwolf (kot je njegov vzdevek), pa ga je prisilil v predajo."Vsaka borba mi je najpomembnejša v karieri. Grem borbo po borbo do šampionskega pasu," pravi Krušič, ki je odločen nadaljevati zmagoviti niz.