Krušič lovi maščevanje, Ajd sanjski debi v FNC

Do konca leta 2025 sta ostala le še dva dogodka organizacije FNC. Prvi izmed teh se bo odvil danes (v soboto), v glavni borbi večera pa se bosta udarila Martin Batur in Michal Kita, ki ga je letos aprila v Stožicah premagal Miran Fabjan. Veliko pozornosti je požel tudi povratek Marka Bojkovića, ki se bo v kletko vrnil prvič po bolečem porazu proti Milošu Janičiću. Bosta pa v kletko Arene Varaždin stopila tudi dva Slovenca, Rok Krušič, ki se je nazadnje pred slabima dvema mesecema boril na dogodku FNC Knockout 2 in premagal Lucasa Alfaio, ter Benjamin Ajd, ki je nastopal v drugi sezoni resničnostnega šova Fight of Nations.
26-letni Krušič je trenutno eden najbolj vročih borcev pri nas. V letošnjem letu je vknjižil dve odmevni zmagi, za zaključek 2025 pa bo poskušal poravnati račune z Nikolo Đurđevom. Slednji je našega borca premagal pred dobrim letom. Potem ko je Krušič imel borbo že skoraj dobljeno, ga je srbski borec presenetil in premagal s podreditvijo. "Vse smo popravili. Popravili smo vse segmente borbe, smo se pripravili specifično nanj. Tako na njegova rušenja kot na njegovo borbo v stoje. Nedvomno grem po zmago in drugo mi ne preostane, kot da ga onesposobim," je za 24UR povedal mlajši brat Lemmyja Krušiča.
Vsestranski Krušič je v zadnjih dveh borbah s podreditvijo premagal Voja Katanovića in Alfaio. Navdušil je predvsem proti slednjemu, saj gre za mojstra brazilskega jiu jitsuja, lastnika črnega pasu v tej disciplini, Warwolf (kot je njegov vzdevek), pa ga je prisilil v predajo."Vsaka borba mi je najpomembnejša v karieri. Grem borbo po borbo do šampionskega pasu," pravi Krušič, ki je odločen nadaljevati zmagoviti niz.
Do svoje prve zmage pod okriljem FNC pa bo poskušal priti Ajd. Mariborčan, ki sicer živi in trenira v Nemčiji, je sicer nastopil v resničnostnem šovu Fight of Nations, a tekmovanje hitro zaključil po porazu v prvem krogu. "Iz šova sem odnesel veliko lekcijo, da je treba biti v borbi miren, najpomembneje je, da sem zbran in da poslušam svoj kot (trenerje)," nam je zaupal Ajd, ki se bo udaril proti Petru Blagojeviću. Ta je na stavnicah občuten favorit. "To sem tudi pričakoval, saj v FNC ni lahkih nasprotnikov. Verjamem vase od prvega do zadnjega dne in vse bom dal od sebe, da bom svojo domovino (Slovenijo) in svoj klub v Nemčiji predstavil v najboljši luči," je zaključil.
Prenos dogodka se bo sicer na VOYO začel ob 18.30.
Seznam borb na FNC 25:
Martin Batur vs. Michal Kita - Težka kategorija
Marko Bojković vs. Donovan Desmae - Lahka kategorija
Antun Račić vs. Itay Tratner - Lahka kategorija
P. Blagojević vs. Benjamin Ajd - Srednja kategorija
Kamil Kraska vs. I. Cavalcanti - Velterska kategorija
Nikola Đurđev vs. Rok Krušič - Bantamska kategorija
Tom Breese vs. Emiliano Sordi - Poltežka kategorija
V. Istrefi vs. Q. Domingos - Težka kategorija
Akhmed Kagirov vs. A. Shalutashvili
Jure Jurić vs. M. Rakotondrazanany - Srednja kategorija
Agy Sardari vs. Fabiano Silva - Lahka kategorija
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.