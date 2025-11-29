Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Krušič lovi maščevanje, Ajd sanjski debi v FNC

Varaždin, 29. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tadej Vidrih
Komentarji
0

FNC 25 v Varaždinu bo imel tudi močan slovenski pridih. V kletko bosta namreč stopila dva naša borca. V najmočnejši organizaciji za borbe po pravilih MMA v regiji bo debitiral Benjamin Ajd, Rok Krušič pa se bo poskušal Nikoli Đurđevu oddolžiti za poraz, ki mu ga je zadal pred dobrim letom. Prenos dogodka se bo sicer na VOYO začel ob 18.30.

FNC 25 Varaždin
FNC 25 Varaždin FOTO: VOYO

Do konca leta 2025 sta ostala le še dva dogodka organizacije FNC. Prvi izmed teh se bo odvil danes (v soboto), v glavni borbi večera pa se bosta udarila Martin Batur in Michal Kita, ki ga je letos aprila v Stožicah premagal Miran Fabjan. Veliko pozornosti je požel tudi povratek Marka Bojkovića, ki se bo v kletko vrnil prvič po bolečem porazu proti Milošu Janičiću. Bosta pa v kletko Arene Varaždin stopila tudi dva Slovenca, Rok Krušič, ki se je nazadnje pred slabima dvema mesecema boril na dogodku FNC Knockout 2 in premagal Lucasa Alfaio, ter Benjamin Ajd, ki je nastopal v drugi sezoni resničnostnega šova Fight of Nations.

26-letni Krušič je trenutno eden najbolj vročih borcev pri nas. V letošnjem letu je vknjižil dve odmevni zmagi, za zaključek 2025 pa bo poskušal poravnati račune z Nikolo Đurđevom. Slednji je našega borca premagal pred dobrim letom. Potem ko je Krušič imel borbo že skoraj dobljeno, ga je srbski borec presenetil in premagal s podreditvijo. "Vse smo popravili. Popravili smo vse segmente borbe, smo se pripravili specifično nanj. Tako na njegova rušenja kot na njegovo borbo v stoje. Nedvomno grem po zmago in drugo mi ne preostane, kot da ga onesposobim," je za 24UR povedal mlajši brat Lemmyja Krušiča.

Vsestranski Krušič je v zadnjih dveh borbah s podreditvijo premagal Voja Katanovića in Alfaio. Navdušil je predvsem proti slednjemu, saj gre za mojstra brazilskega jiu jitsuja, lastnika črnega pasu v tej disciplini, Warwolf (kot je njegov vzdevek), pa ga je prisilil v predajo."Vsaka borba mi je najpomembnejša v karieri. Grem borbo po borbo do šampionskega pasu," pravi Krušič, ki je odločen nadaljevati zmagoviti niz.

Preberi še V Varaždinu bomo stiskali pesti tudi za dva Slovenca

Do svoje prve zmage pod okriljem FNC pa bo poskušal priti Ajd. Mariborčan, ki sicer živi in trenira v Nemčiji, je sicer nastopil v resničnostnem šovu Fight of Nations, a tekmovanje hitro zaključil po porazu v prvem krogu. "Iz šova sem odnesel veliko lekcijo, da je treba biti v borbi miren, najpomembneje je, da sem zbran in da poslušam svoj kot (trenerje)," nam je zaupal Ajd, ki se bo udaril proti Petru Blagojeviću. Ta je na stavnicah občuten favorit. "To sem tudi pričakoval, saj v FNC ni lahkih nasprotnikov. Verjamem vase od prvega do zadnjega dne in vse bom dal od sebe, da bom svojo domovino (Slovenijo) in svoj klub v Nemčiji predstavil v najboljši luči," je zaključil.

Prenos dogodka se bo sicer na VOYO začel ob 18.30.

Seznam borb na FNC 25:

Martin Batur vs. Michal Kita - Težka kategorija

Marko Bojković vs. Donovan Desmae - Lahka kategorija

Antun Račić vs. Itay Tratner - Lahka kategorija

P. Blagojević vs. Benjamin Ajd - Srednja kategorija

Kamil Kraska vs. I. Cavalcanti - Velterska kategorija

Nikola Đurđev vs. Rok Krušič - Bantamska kategorija

Tom Breese vs. Emiliano Sordi - Poltežka kategorija

V. Istrefi vs. Q. Domingos - Težka kategorija

Akhmed Kagirov vs. A. Shalutashvili

Jure Jurić vs. M. Rakotondrazanany - Srednja kategorija

Agy Sardari vs. Fabiano Silva - Lahka kategorija

Naslednji članek

V Varaždinu bomo stiskali pesti tudi za dva Slovenca

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385