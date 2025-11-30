Rok Krušič se je Nikoli Đurđevu maščeval za lanski poraz in v velikem slogu prišel do zmage. Slovenec in Srb sta borbo začela zelo zadržano in previdno. Krušiču so prvi udarci dobro uspeli, nato pa ga je Đurđev spravil na tla in stisnil ob kletko, vendar 26-letnika do konca prve runde ni mogel streti.

"Nič me ni presenetilo, glede na to, da se že poznava iz prve borbe. Izpostavil bi le to, da me je napadel na tleh, ampak sem se lepo branil. Že tam sem videl, da je ta dvoboj moj," je po borbi dejal Krušič.

Druga runda se je začela po željah Ljubljančana, nasprotnika je presenetil zlasti z močnimi brcami. Sprva je Srb še uspel odgovarjati, vse dokler ga ni Krušič z močnim udarcem nokavtiral na način, ki ga v bantamski kategoriji nismo navajeni.

"Začutil sem ga, da bo šel v koleno, začutil sem svojo priložnost z levo roko in jo izkoristil," je Krušič komentiral nokavt, s katerim je prišel do osme zmage s predčasno prekinitvijo. "Sem v vzponu, ampak vem, da je pred mano še veliko dela. Verjamem vase in v svojo ekipo, gremo naprej."