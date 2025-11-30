Svetli način
'Sem v vzponu, ampak vem, da je pred mano še veliko dela'

Varaždin, 30. 11. 2025 17.36 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
S.V. , T.V.
Slovenski borec Rok Krušič je na dogodku FNC v Varaždinu premagal Srba Nikolo Đurđeva in se mu tako oddolžil za lanski poraz. 26-letni Slovenec je do zmage prišel z izjemnim nokavtom, ki so ga organizatorji izbrali tudi za najboljši nokavt večera.

Rok Krušič se je Nikoli Đurđevu maščeval za lanski poraz in v velikem slogu prišel do zmage. Slovenec in Srb sta borbo začela zelo zadržano in previdno. Krušiču so prvi udarci dobro uspeli, nato pa ga je Đurđev spravil na tla in stisnil ob kletko, vendar 26-letnika do konca prve runde ni mogel streti.

"Nič me ni presenetilo, glede na to, da se že poznava iz prve borbe. Izpostavil bi le to, da me je napadel na tleh, ampak sem se lepo branil. Že tam sem videl, da je ta dvoboj moj," je po borbi dejal Krušič.

Druga runda se je začela po željah Ljubljančana, nasprotnika je presenetil zlasti z močnimi brcami. Sprva je Srb še uspel odgovarjati, vse dokler ga ni Krušič z močnim udarcem nokavtiral na način, ki ga v bantamski kategoriji nismo navajeni.

"Začutil sem ga, da bo šel v koleno, začutil sem svojo priložnost z levo roko in jo izkoristil," je Krušič komentiral nokavt, s katerim je prišel do osme zmage s predčasno prekinitvijo. "Sem v vzponu, ampak vem, da je pred mano še veliko dela. Verjamem vase in v svojo ekipo, gremo naprej."

Zmagoviti udarec Krušiča je bil izbran za najboljši nokavt večera, za kar je 26-letnik prejel 5000 evrov. "Zelo lepo, privoščil si bom nekaj dobrega," je dodatno zadovoljstvo nad zmago izrazil Krušič. Slovenski borec si bo zdaj po boju na severu Hrvaške vzel nekaj prostih dni, potem pa se bo vrnil v dvorano, kjer ga, kot je dejal, čaka trdo delo.

