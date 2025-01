KSW 102: prva borba za naslov prvaka letos in debi Mihe Frlica

Poljsko mesto Radom bo to soboto gostilo prvi dogodek najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin KSW letos. Na borilnem spektaklu KSW 102 bo potekala tudi prva borba za naslov prvaka letos, in sicer v bantamski kategoriji, a slovenske ljubitelje bolj kot zadnja borba večera zanima prva, v kateri se bo pomeril slovenski borec Miha Frlic. Njegovo borbo, kot tudi preostali del dogodka si boste lahko v soboto ob 19.00 v živo ogledali na VOYO.

OGLAS

Poljska organizacija mešanih borilnih veščin KSW leto 2025 odpira z borilnim spektaklom v Radomu, ki ga bosta naslovila nekdanji prvak Sebastian Przybysz in izkušeni Bruno Azevedo. Poljak in Brazilec se bosta pomerila za naslov prvaka KSW-jeve bantamske kategorije, v kateri je zadnji dve leti vladal Jakub Wiklacz, ki pa se je decembra razšel s poljsko organizacijo. Priložnost, da znova osvoji šampionski pas, je tako pripadla Przybyszu, ki ga je izgubil prav proti Wiklaczu in ga nato proti velikemu rivalu dvakrat tudi neuspešno poskušal osvojiti nazaj. Tokrat pa se bo 31-letni Poljak zanj pomeril proti 34-letnemu Brazilcu, ki je avgusta debitiral pod okriljem KSW-ja in prepričljivo opravil z Ukrajincem Oleksijem Poliščukom.

Bo Sebastian Przybysz znova postal prvak KSW-jeve bantamske kategorije? FOTO: KSW icon-expand

A oči slovenskih ljubiteljev mešanih borilnih veščin bodo bolj kot v glavno borbo večera uprte v prvo borbo, saj bo kot prvi borec na KSW 102 v kletko vkorakal mladi slovenski borec Miha Frlic. Varovanec Mihe Čičića je pred dvema tednoma prejel klic poljske organizacije in ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Kljub dejstvu, da za pripravo na borbo ni imel veliko časa, je sprejel borbo in se osredotočil na debi pod okriljem poljske organizacije. V KSW-jevi kletki bo Frlic v soboto kot šesti Slovenec lovil prvo zmago v KSW-ju, ki jo bo poskušal doseči proti domačinu Kamilu Gawryjoleku. 27-letni borec, ki je nekoliko višji od Frlica, je v profesionalni karieri zabeležil pet zmag in poraz. Pod okriljem KSW-ja se je boril že trikrat, nazadnje novembra lani, ko je po petih zaporednih zmagah doživel sploh prvi poraz v profesionalni karieri.

Miha Frlic FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Podobno kot Frlic je borbo na dogodku pozno sprejel tudi Andi Vrtačić, ki je vskočil kot pozna zamenjava za Tomasza Jakubieca in se bo boril s še enim Poljakom Cezariuszom Kesikom. A za Vrtačića, ki se je nazadnje boril novembra na FNC 20 to za razliko od Frlica ne bo debi pod okriljem KSW-ja, saj je tega opravil že marca 2023, ko je navdušil z nokavtom v drugi rundi. Borec puljskega kluba Trojan bo v Radomu tako lovil drugo zaporedno zmago in peto v profesionalni karieri.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A Frlic in Vrtačić ne bosta edina balkanska predstavnika na KSW 102, saj se bo v predzadnji borbi večera boril še Ahmed Vila. 28-letni borec iz Bosne in Hercegovine in nekdanji prvak FFC-ja bo še tretjič stopil v KSW-jevo kletko, v kateri je zaenkrat zabeležil zmago in poraz. Slednjega je doživel maja lani, ko je po soglasni sodniški odločitvi klonil proti Kacperju Formeli, tokrat pa bo grenkobo poraza odpravljal proti Patryku Kaczmarczyku. 26-letni Poljak na lestvici izzivalcev prvaka KSW-jeve peresne kategorije zaseda drugo mesto, Vila pa šestega, zato bi si lahko borca s prepričljivo zmago tudi zagotovila borbo za naslov prvaka.

KSW 102 FOTO: VOYO icon-expand

Seznam vseh borb na KSW 102, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Bantamska kategorija: Sebastian Przybysz – Bruno Azevedo (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Patryk Kaczmarczyk – Ahmed Vila Srednja kategorija: Radoslaw Paczuski – Kleber Silva Peresna kategorija: Adam Soldaev – Daniel Tarchila Ženska mušja kategorija: Wiktoria Czyzewska – Adrianna Kreft Velterska kategorija: Muslim Tulshaev – Daniel Skibinski Srednja kategorija: Cezariusz Kesik – Andi Vrtačić Peresna kategorija: Piotr Kacprzak – Julio Cesar Neves Težka kategorija: Kamil Gawryjolek – Miha Frlic