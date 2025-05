Parnasse ustavil tudi nekdanjega prvaka Ziolkowskega

OGLAS

Francoski borci so odlično začeli borilni spektakel v Lyonu in dobili kar prvih pet francosko-poljskih obračunov, preden je prvo zmago za Poljake na KSW 106 dosegel Mateusz Makarowski. Vsefrancoski obračun veteranov je nato dobil Amin Ayoub, njegov nasprotnik in nekdanji UFC-jev borec Mickael Lebout pa je po 40. profesionalni borbi rokavice v znak športne upokojitve pustil v kletki.

Kot predzadnja je bila na vrsti borba med tretjim in sedmim borcem na lestvici srednje kategorije, nekdanjim izzivalcem za naslov prvaka Damianom Janikowskim in obetavnim Francozom alžirskih korenin Laidom Zerhounijem. Slednji je pokazal dominanco v borbi v stoje in po nekaj manj kot dveh minutah z udarci nekdanjemu olimpijcu zadal dovolj škode, da je bilo borbe hitro konec. S četrto zmago na petih borbah pod okriljem poljske organizacije si je 'Buldožer' tako tudi zagotovil borbo za šampionski pas srednje kategorije, ki je v lasti Pawla Pawlaka.

Laïd Zerhouni FOTO: X icon-expand

Parnasse ostaja prvak

Salahdine Parnasse in Marian Ziolkowski bi se prvič morala pomeriti novembra 2022 na KSW 76, a se je zaradi poškodbe Poljaka, ki je bil takrat prvak lahke kategorije, to ni zgodilo. Parnasse, ki je imel takrat že v lasti šampionski pas KSW-jeve persene kategorije, se je zato takrat boril za naslov začasnega prvaka lahke kategorije in ga tudi osvojil. Prvaka bi se morala nato za združitev naslov pomeriti junija 2023, a se tudi to ni zgodilo, saj se je Ziolkowski poškodoval tik pred borbo na ogrevanju in Parnasse je posledično avtomatsko postal nesporni prvak lahke kategorije. 27-letni francoski borec, ki se je v vmesnem času (neuspešno) boril tudi za naslov prvaka v velterski kategoriji, je šampionski pas lahke kategorije že dvakrat uspešno obranil, tretjič pa bi ga moral braniti proti nekdanjemu UFC-jevemu borcu Marcinu Heldu, ki pa se je poškodoval in v borbo za naslov pvak je vskočil Ziolkowski, ki bi se tako ali tako moral boriti na KSW 106.

Salahdine Parnasse FOTO: X icon-expand

Borca sta obračun za naslov prvaka začela previdno, po dobri minuti pa se je Parnasse odločil za rušenje, ki mu je s pomočjo lepega spotikanja tudi uspelo. Francoski borec je Poljaku na tleh zadal nekaj močnih udarcev in ko sta se dvigovala na noge tudi poskusil s podreditvijo, ki pa mu ni uspela, a vseeno je prvo rundo prepričljivo dobil. Tako kot prva se je odvijala tudi druga runda, le da Parnasse tokrat ni pustil, da bi se po njegovemu rušenju borba preselila nazaj na noge, temveč je delo z nekaj močnimi udarci tudi dokončal in tako še tretjič ubranil naslov prvaka KSW-jeve lahke kategorije.

