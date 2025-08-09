KSW 109: Začetek spektakla z močnim slovenskim pridihom

V poljski prestolnici se bo na dogodku KSW 109 odvilo osem borb. Še drugič v karieri bo v kletko KSW stopila Monika Kučinič, ki je na svojem krstnem nastopu pod okriljem omenjene organizacije izgubila. Danes ji bo nasproti stala Ewelina Wozniak, slovenska borka pa opozarja, da je tokrat veliko bolj pripravljena: "To, da sem dobila drugo priložnost, da se borim v KSW-ju, me zelo veseli. Takrat še nisem bila tako izkušena. Zdaj sem se spremenila, zrasla in vrhunsko sem pripravljena. Sem čisto drugačna borka, kot sem bila na prvi borbi. Komaj čakam, da stopim v kletko in pokažem, kakšna sem zdaj. Zmaga bi mi pomenila ogromno, saj bi dokazala, da sodim sem."

Za Kučiničevo bo v kletko stopil Andi Vrtačić, ki se bo udaril z Michalom Michalskim, v glavni borbi pa se bosta za šampionski pas srednje kategorije pomerila Piotr Kuberski in Radoslaw Paczuski.