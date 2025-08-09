Svetli način
Borilni športi

KSW 109: Začetek spektakla z močnim slovenskim pridihom

Varšava, 09. 08. 2025 19.00 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M.
V Varšavi pod okriljem ene najmočnejših evropskih organizacij mešanih borilnih veščin poteka dogodek KSW 109, na katerem bo v kletko stopila slovenska borka Monika Kučinič. Pestro dogajanje lahko v živo spremljate na VOYO.

KSW 109
KSW 109 FOTO: VOYO

V poljski prestolnici se bo na dogodku KSW 109 odvilo osem borb. Še drugič v karieri bo v kletko KSW stopila Monika Kučinič, ki je na svojem krstnem nastopu pod okriljem omenjene organizacije izgubila. Danes ji bo nasproti stala Ewelina Wozniak, slovenska borka pa opozarja, da je tokrat veliko bolj pripravljena: "To, da sem dobila drugo priložnost, da se borim v KSW-ju, me zelo veseli. Takrat še nisem bila tako izkušena. Zdaj sem se spremenila, zrasla in vrhunsko sem pripravljena. Sem čisto drugačna borka, kot sem bila na prvi borbi. Komaj čakam, da stopim v kletko in pokažem, kakšna sem zdaj. Zmaga bi mi pomenila ogromno, saj bi dokazala, da sodim sem."

Za Kučiničevo bo v kletko stopil Andi Vrtačić, ki se bo udaril z Michalom Michalskim, v glavni borbi pa se bosta za šampionski pas srednje kategorije pomerila Piotr Kuberski in Radoslaw Paczuski.

Seznam vseh borb dogodka KSW 109, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Srednja kategorija: Piotr Kuberski – Radoslaw Paczuski (borba za naslov prvaka)

Srednja kategorija: Michal Michalski – Andi Vrtačić

Slamnata kategorija: Ewelina Wozniak – Monika Kučinič

Velterska kategorija: Oskar Szczepaniak – Daniel Skibinski

Poltežka kategorija: Bartosz Szewczyk – Dawid Kasperski

Peresna kategorija: Eduard Kexel – Josef Stummer

Srednja kategorija: Borys Dzikowski – Alain Van De Merckt

Velterska kategorija: Michal Gniady – Viktor Červinsky (podreditev v drugi rundi)

monika kučinič ksw 109 mma
