KSW 110: Tulšajev v prvi rundi opravil z Grzebykom

Seznam vseh borb, ki si jih lahko ogledate na VOYO:
Velterska kategorija: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulšajev (tehnični nokavt v prvi rundi)
Velterska kategorija: Tymoteusz Lopaczyk - Madars Fleminas (deljena sodniška odločitev)
Poltežka kategorija: Sergiusz Zajac - Mariusz Ksiazkiewicz (nokavt v prvi rundi)
Lahka kategorija: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski (tehnični nokavt v drugi rundi)
Težka kategorija: Szymon Bajor - Ricardo Prasel (soglasna sodniška odločitev)
Bantamska kategorija: Rogerio Bontorin - Vitalij Jakimenko (tehnični nokavt v tretji rundi)
Peresna kategorija: Piotr Kacprzak - Lukasz Charzewski (soglasna sodniška odločitev)
Poltežka kategorija: Michal Dreczkowski - Adam Tomasik (tehnični nokavt v prvi rundi)
Bantamska kategorija: Sebastian Decowski - Przemyslaw Gorny (podreditev v prvi rundi)
Lahka kategorija: Krystian Blezien - Oleksandr Moisa (tehnični nokavt v drugi rundi)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.