KSW 110: Tulšajev v prvi rundi opravil z Grzebykom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinki sta gledali televizijski prenos atletskega tekmovanja. Videli sta, kako je eden od tekačev z lahkoto in zelo hitro preskakoval ovire. Nato so prizor pokazali še v počasnem posnetku in ena od blondink je rekla: "Še malo prej je bil tako hiter, zdaj mu je pa zmanjkalo kondicije!"