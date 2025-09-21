Svetli način
Borilni športi

KSW 110: Tulšajev v prvi rundi opravil z Grzebykom

Rzeszow, 21. 09. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

V soboto je Rzeszow postal prizorišče pravega borilnega spektakla. Deveti dogodek organizacije KSW v letošnjem letu, KSW 110, je ponudil bogat program 10 dvobojev, polnih dramatičnih preobratov, brutalnih nokavtov in razburljivih sodniških odločitev. Vse dvoboje si lahko ogledate na VOYO.

Seznam vseh borb, ki si jih lahko ogledate na VOYO:

Velterska kategorija: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulšajev (tehnični nokavt v prvi rundi)

Velterska kategorija: Tymoteusz Lopaczyk - Madars Fleminas (deljena sodniška odločitev)

Poltežka kategorija: Sergiusz Zajac - Mariusz Ksiazkiewicz (nokavt v prvi rundi)

Lahka kategorija: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski (tehnični nokavt v drugi rundi)

Težka kategorija: Szymon Bajor - Ricardo Prasel (soglasna sodniška odločitev)

Bantamska kategorija: Rogerio Bontorin - Vitalij Jakimenko (tehnični nokavt v tretji rundi)

Peresna kategorija: Piotr Kacprzak - Lukasz Charzewski (soglasna sodniška odločitev)

Poltežka kategorija: Michal Dreczkowski - Adam Tomasik (tehnični nokavt v prvi rundi)

Bantamska kategorija: Sebastian Decowski - Przemyslaw Gorny (podreditev v prvi rundi)

Lahka kategorija: Krystian Blezien - Oleksandr Moisa (tehnični nokavt v drugi rundi)

ksw 110 mma voyo
