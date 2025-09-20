Svetli način
Še nekaj ur do borilnega spektakla KSW 110

Rzeszow, 20. 09. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

A.M.
Zadnji dogodek pod okriljem ene najmočnejših evropskih organizacij mešanih borilnih veščin, ki se je avgusta odvil v Varšavi, je postregel z izjemnimi borbami. Takrat je bilo tudi nekaj slovenskega pridiha, saj se je borila Monika Kučinič, danes pa nas, ne glede na to, da v poljskem Rzeszowu ne bo Slovencev, čaka zanimiv spored. Dogodek KSW 110 boste lahko od 19. ure dalje v živo spremljali na VOYO.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Velterska kategorija: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev

Velterska kategorija: Tymoteusz Lopaczyk - Madars Fleminas

Poltežka kategorija: Sergiusz Zajac - Mariusz Ksiazkiewicz

Lahka kategorija: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski

Težka kategorija: Szymon Bajor - Ricardo Prasel

Bantamska kategorija: Rogerio Bontorin - Vitaliy Yakimenko

Peresna kategorija: Piotr Kacprzak - Lukasz Charzewski

Poltežka kategorija: Michal Dreczkowski - Adam Tomasik

Bantamska kategorija: Sebaastian Decowski - Przemyslaw Gorny

Lahka kategorija: Krystian Blezien - Oleksandr Moisa

