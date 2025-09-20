Še nekaj ur do borilnega spektakla KSW 110

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Velterska kategorija: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev
Velterska kategorija: Tymoteusz Lopaczyk - Madars Fleminas
Poltežka kategorija: Sergiusz Zajac - Mariusz Ksiazkiewicz
Lahka kategorija: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski
Težka kategorija: Szymon Bajor - Ricardo Prasel
Bantamska kategorija: Rogerio Bontorin - Vitaliy Yakimenko
Peresna kategorija: Piotr Kacprzak - Lukasz Charzewski
Poltežka kategorija: Michal Dreczkowski - Adam Tomasik
Bantamska kategorija: Sebaastian Decowski - Przemyslaw Gorny
Lahka kategorija: Krystian Blezien - Oleksandr Moisa
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.