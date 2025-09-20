Še nekaj ur do borilnega spektakla KSW 110

Zadnji dogodek pod okriljem ene najmočnejših evropskih organizacij mešanih borilnih veščin, ki se je avgusta odvil v Varšavi, je postregel z izjemnimi borbami. Takrat je bilo tudi nekaj slovenskega pridiha, saj se je borila Monika Kučinič, danes pa nas, ne glede na to, da v poljskem Rzeszowu ne bo Slovencev, čaka zanimiv spored. Dogodek KSW 110 boste lahko od 19. ure dalje v živo spremljali na VOYO.