KSW 111: De Fries in Vojčak za naslov prvaka težke kategorije

Britanski zvezdnik Phil De Fries je nazadnje izgubil pred več kot osmimi leti, od takrat pa nanizal kar 15 zmag. Novembra lani mu je v kletki nasproti stal Darko Stošić, ki ni bil kos njegovim močnim udarcem. Na drugi strani je srbski borec edini, ki je doslej uspel premagati Štefana Vojčaka, ki bo danes skušal De Friesu odvzeti šampionski pas težke kategorije ugledne organizacije KSW.
Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Težka kategorija: Phil De Fries - Štefan Vojčak (za naslov prvaka)
Poltežka kategorija: Rafal Haratyk - Bartosz Leško (za naslov prvaka)
Peresna kategorija: Leo Brichta - Werlieson Martins
Velterska kategorija: Matuš Juraček - Mateusz Pawlik
Dogovorjena teža: Laura Grzyb - Karolina Vankova
Srednja kategorija: Szymon Karolczyk - Steven Krt
Dogovorjena teža: Adrian Dudek - Bartosz Kurek
Bantamska kategorija: Alfan Rocher-Labes - Tobiasz Le
Težka kategorija: Denis Gorniak - Kacper Paczoski
Peresna kategorija: David Zoula - Jan Mašek
