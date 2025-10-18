Svetli način
KSW 111: De Fries in Vojčak za naslov prvaka težke kategorije

Trinec, 18. 10. 2025 19.00

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
V češkem Trincu poteka borilni dogodek KSW 111, na katerem se bo odvilo 10 dvobojev. Videli bomo dve borbi za naslov prvaka, največ pozornosti pa bo požela glavna, v kateri se bosta za šampionski pas težke kategorije udarila Phil De Fries in Štefan Vojčak. Spektakel lahko v živo spremljate na VOYO.

KSW 111
KSW 111 FOTO: 24ur.com

Britanski zvezdnik Phil De Fries je nazadnje izgubil pred več kot osmimi leti, od takrat pa nanizal kar 15 zmag. Novembra lani mu je v kletki nasproti stal Darko Stošić, ki ni bil kos njegovim močnim udarcem. Na drugi strani je srbski borec edini, ki je doslej uspel premagati Štefana Vojčaka, ki bo danes skušal De Friesu odvzeti šampionski pas težke kategorije ugledne organizacije KSW.

KSW 111
KSW 111 FOTO: 24ur.com

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija: Phil De Fries - Štefan Vojčak (za naslov prvaka)

Poltežka kategorija: Rafal Haratyk - Bartosz Leško (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Leo Brichta - Werlieson Martins

Velterska kategorija: Matuš Juraček - Mateusz Pawlik

Dogovorjena teža: Laura Grzyb - Karolina Vankova

Srednja kategorija: Szymon Karolczyk - Steven Krt

Dogovorjena teža: Adrian Dudek - Bartosz Kurek

Bantamska kategorija: Alfan Rocher-Labes - Tobiasz Le

Težka kategorija: Denis Gorniak - Kacper Paczoski

Peresna kategorija: David Zoula - Jan Mašek

