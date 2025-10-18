KSW 111: De Fries in Vojčak za naslov prvaka težke kategorije

Britanski zvezdnik Phil De Fries je nazadnje izgubil pred več kot osmimi leti, od takrat pa nanizal kar 15 zmag. Novembra lani mu je v kletki nasproti stal Darko Stošić, ki ni bil kos njegovim močnim udarcem. Na drugi strani je srbski borec edini, ki je doslej uspel premagati Štefana Vojčaka, ki bo danes skušal De Friesu odvzeti šampionski pas težke kategorije ugledne organizacije KSW.