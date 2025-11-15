Svetli način
Borilni športi

KSW 112: V borbi večera se bosta udarila Poljaka Kaczmarczyk in Soldaev

Szczecin, 15. 11. 2025 17.10 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

V poljskem Szczecinu bo nocoj potekal borilni dogodek KSW 112, na katerem se bo odvilo devet dvobojev. Pospremili bomo tudi dvoboj za naslov, ko se bosta v borbi večera udarila Poljaka Patryk Kaczmarczyk in Adam Soldaev. Vse borbe si lahko od 20.00 ogledate na VOYO.

KSW 112
KSW 112 FOTO: 24ur.com

Seznam vseh borb, ki jih lahko spremljate na VOYO:

Peresna kategorija: Patryk Kaczmarczyk - Adam Soldaev

Srednja kategorija: Tomasz Romanowski - Alain Van De Merckt

Lahka kategorija: Marcin Held - Marian Ziókowski

Lahka kategorija: Valeriu Mircea - Wilson Varela

Peresna kategorija: Oleksij Poliščuk - Kamil Szkaradek

Poltežka kategorija: Cedric Lushima - Wojciech Janusz

Velterska kategorija: Krystian Kaszubowski - Dawid Kuczmarski

Lahka kategorija: Maciej Kazieczko - Adam Masaev

Lahka kategorija: Hugo Deux - Wojciech Kawa

borilni športi ksw 112 ksw voyo
