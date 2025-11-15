KSW 112: V borbi večera se bosta udarila Poljaka Kaczmarczyk in Soldaev

V poljskem Szczecinu bo nocoj potekal borilni dogodek KSW 112, na katerem se bo odvilo devet dvobojev. Pospremili bomo tudi dvoboj za naslov, ko se bosta v borbi večera udarila Poljaka Patryk Kaczmarczyk in Adam Soldaev. Vse borbe si lahko od 20.00 ogledate na VOYO.