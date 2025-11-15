KSW 112: V borbi večera se bosta udarila Poljaka Kaczmarczyk in Soldaev

Seznam vseh borb, ki jih lahko spremljate na VOYO:
Peresna kategorija: Patryk Kaczmarczyk - Adam Soldaev
Srednja kategorija: Tomasz Romanowski - Alain Van De Merckt
Lahka kategorija: Marcin Held - Marian Ziókowski
Lahka kategorija: Valeriu Mircea - Wilson Varela
Peresna kategorija: Oleksij Poliščuk - Kamil Szkaradek
Poltežka kategorija: Cedric Lushima - Wojciech Janusz
Velterska kategorija: Krystian Kaszubowski - Dawid Kuczmarski
Lahka kategorija: Maciej Kazieczko - Adam Masaev
Lahka kategorija: Hugo Deux - Wojciech Kawa
