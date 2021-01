Vodilni možje KSW: Obnašanje v obeh taborih je bilo neprofesionalno, čakajo jih resne posledice

'Neprofesionalno obnašanje, posnetke bomo analizirali' "Ljudje iz obeh kotov se niso obnašali tako, kot bi pričakovali od profesionalcev. Potrebovali bomo nekaj časa, da dobimo pogled na celotno situacijo in jo analiziramo s hladnimi glavami. Zagotovo vpletene čakajo resne posledice, saj ne želimo, da bi se takšne stvari ponavljale. Analizirali bomo posnetke, ampak mislim, da do izključitev le ne bo prišlo, saj se je vse dogajalo po koncu obračuna. Verjetno se bomo odločili za denarne kazni, morda kdo od vpletenih dobi tudi daljši suspenz. Pravila obnašanja za ljudi v kotih so določena vnaprej, tam ni mesto za vsakogar. Tam ne sme biti nepotrebnih čustev, saj to lahko vpliva na borce in njihove nadaljnje kariere v KSW," je dejal eden od prvih mož organizacije KSW Martin Lewandowski .

Šamil Musaev je Urošu Jurišiću po soglasni sodniški odločitvi prizadejal prvi poraz v karieri, s tem pa spopada med obema borcema še ni bilo konec. Najprej je prišlo do verbalnega obračunavanja med obema taboroma, nato pa je Musaev z nešportno potezo na tla podrl Jurišića in minilo je kar nekaj časa, preden so pristojni vročekrvneža uspeli ločiti. Kakšne sankcije čakajo vpletene, še ni jasno, sta pa vodilna moža organizacije KSW že zagotovila, da neljubi dogodki ne bodo ostali nekaznovani. Še bolj kot na oba borca pa so poljski organizatorji krivdo naprtili na osebje iz obeh trenerskih taborov.

'Trenerska štaba nista odigrala svoji vlogi'

"Ljudje iz obeh kotov so tam, da umirijo zadeve, da so zid med borci in njihovimi emocijami po borbah, da so glas razuma, ampak to se žal ni zgodilo. Oba borca prihajata iz temperamentnega dela sveta, a to nikakor ni opravičilo za neljube dogodke. Njuno obnašanje je bilo neprofesionalno. Imamo 12 kamer, ki so posnele dogajanje. Če bomo videli, da je nekdo udaril nekoga, ko je bil ta že na tleh, ali da se je obnašal agresivno in neprofesionalno, bo diskvalificiran in kaznovan. Če bomo na posnetkih videli, da se je nekdo obnašal agresivno, lahko reče zgolj še zbogom naši organizaciji. Varnost je na prvem mestu," je dodalMaciej Kawulski, ki je ob Lewandowskem prvi mož KSW-ja.

"Obstajajo ljudje, ki so zadolženi za to, da poskrbijo za varnost, če si borca želita obračunati po dvoboju. V tem primeru pa so iz obeh vmešali v akcijo, saj so želeli pomagati vsak svojemu borcu. Rezultat tega je bil, da naše osebje ni opravilo svojega dela. Lahko bi prišli do hujših poškodb,"je za portalMMARocks.pl še povedal Kawulski.