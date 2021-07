Krušič pred borbo na KSW 62: Ne čutim nobenega pritiska

Lemmy Krušič in David Martinik si bosta nasproti stala v kletki v bantamski kategoriji (do 61 kilogramov), za Krušiča pa bo to druga borba pod okriljem organizacije KSW. Prvič se je boril pred dvema letoma v Zagrebu, a tedaj (v najboljši borbi večera) izgubil po soglasni sodniški odločitvi proti Sebastianu Przybyszu. Tokrat Ljubljančan upa, da bo postal sploh prvi Slovenec, ki bo uspel zmagati v organizaciji KSW (brez zmage so poleg Krušiča do sedaj ostali še Uroš Jurišić, Monika Kučinič, Bojan Kosednar in kot prvi Marko Drmonjič, sicer strokovni komentator prenosov na VOYO).