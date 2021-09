KSW 63: Soldić bo branil naslov prvaka proti Kinclu

Pred nami je nov borilni spektakel najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin KSW. Na dogodku z zaporedno številko 63 bo potekalo devet obračunov, zadnja borba večera pa bo obračun za naslov prvaka velterske kategorije med aktualnim prvakom Robertom Soldićem in izzivalcem Patrikom Kinclom. Prenos na VOYO se začne ob 20.00.

KSW 63: Soldić vs. Kincl

Glavna borba večera bo obračun za naslov prvaka velterske kategorije. Šampionski pas bo branil 26-letni Roberto 'Robocop' Soldić, ki je postal prvak že na svojem debiju v KSW-ju decembra 2017, ko je deset dni pred obračunom vskočil kot zamenjava za Južnoafričana Dricusa Du Plessisa. Takrat je Soldić z zmago proti Borysu Mańkowskemu kronal izjemno uspešno leto, saj je v enem letu zmagal v kar petih borbah. Bošnjak je sicer aprila prihodnje leto pas izgubil prav proti Du Plessisu, a ga je še oktobra isto leto v povratnem obračunu dobil nazaj. Šampionski pas je nato Robocop še enkrat ubranil, dvakrat je slavil še v borbah, ki zaradi zgrešene teže nista šteli za naslov prvaka, nazadnje pa je v kletki stal novembra lani, ko se je podal kategorijo višje in na dogodku KSW 56: Poljska proti Hrvaški s tehničnim nokavtom v prvi rundi premagal Michala Materlo. Pas mu bo tokrat poskušal odvzeti šest let starejši Čeh Patrik Kincl, ki trenutno beleži pet zaporednih zmag, od tega dve v organizaciji KSW. Predzadnja borba večera bo zanimiv obračun v srednje težki kategoriji med dobitnikom bronaste medalje v rokoborbi grško-rimskega sloga Damianom Janikowskim in bivšim borcem organizacije UFC Pawlom Pawlakom. Janikowski, ki se za organizacijo KSW bori, odkar je debitiral v mešanih borilnih veščinah, bo na svoji enajsti profesionalni borbi lovil sedmo zmago, za Pawlaka pa bo to debi v poljski organizaciji. Oba borca sta stara 32 let, a je Pawlak v kletki precej bolj izkušen, saj je v profesionalni karieri opravil že 23 borb, od tega je 18-krat zmagal, štirikrat izgubil, ena borba pa se je končala neodločeno. Tri borbe je imel tudi v najmočnejši organizaciji mešanih borilnih veščin UFC, od katerih je zmagal le v eni, nazadnje pa je v oktagonu stal julija 2015 nasproti danes enega najboljših velterašev na svetu. Leona Edwardsa, in izgubil.

Pred Jankowskim in Pawlakom si bosta v kletki nasproti stala še en borec z izkušnjamu v UFC, Darko Stošić, in domači borec Michał Andryszak. Stošić, sicer desetkratni srbski prvak v judu, v organizaciji KSW beleži dve borbi in dve zmagi, pred tem pa se je meril v oktagonu UFC-ja in v štirih borbah slavil zgolj ob svojem debiju. Med drugim se je na začetku kariere pomeril tudi s trenutno enim boljših poltežkašev, Jiříjem Procházko, ki je Srbu zadal prvi poraz v profesionalni karieri borca mešanih borilnih veščin.

Na dogodku bo nastopil tudi stari znanec slovenskih ljubiteljev mešanih borilnih veščin, Antun Račić, ki se bo pomeril z domačim mladeničem, Jakubom Wikłaczom. Izkušeni Račić, ki ima za seboj že 35 profesionalnih borb, je dvakrat premagal slovenskega borca Lemmyja Krušiča in enkrat Bojana Kosednarja. Račić je novembra 2019 v inavguralni borbi za pas bantamske kategorije premagal Damiana Stasiaka in naslov prvaka obdržal do marca letos, ko ga je izgubil v boju proti Sebastianu Przybyszu.

Poleg borb moških borcev bosta na vrsti tudi dva obračuna v ženski mušji kategoriji. V kletki bodo stale domačinki Emilia Czerwińska in Weronika Eszer ter Hrvatica Sara Luzar Smajić in Španka Aitana Alvarez.

Seznam borb, ki si jih lahko ogledate na VOYO: Velterska kategorija: Roberto Soldić – Patrik Kincl (za naslov prvaka) Srednjetežka kategorija: Damian Janikowski – Paweł Pawlak Težka kategorija: Darko Stošić – Michał Andryszak Bantamska kategorija: Antun Račić – Jakub Wikłacz Dogovorjena teža (80 kilogramov): Aleksandar Rakas – Tomasz Romanowski Ženska mušja kategorija: Emilia Czerwińska – Weronika Eszer Poltežka kategorija: Damian Piwowarczyk – Marcin Trzciński Ženska mušja kategorija: Sara Luzar Smajić – Aitana Alvarez Peresna kategorija: Szymon Karolczyk – Michał Domin