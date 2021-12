KSW 65: Pomerila se bosta prvak stare in prvak nove generacije

Khalidov, ki bo branil pas srednjetežke kategorije, se za poljsko organizacijo bori že od leta 2007. Dve leti kasneje je postal KSW-jev sploh prvi prvak poltežke kategorije, se spustil kategorijo nižje in postal prvak srednjetežke kategorije, z 12 zaporednimi zmagami pa je postavil rekord nepremaganosti v organizaciji. 41-letni legendarni borec je bil v poljski organizaciji nepremagan med letoma 2007 in 2018, ko ga je dvakrat zapored premagal prvak poltežke kategorije Tomasz Narkun, ki ima v lasti šampionski pas poltežke kategorije že zadnjih šest let. Khalidov se je decembra 2018 po drugem porazu proti Narkunu nato začasno športno upokojil, a se je v kletko vrnil že leto kasneje. Po porazu proti Scottu Askhamu so mnogi verjeli, da se je njegov čas iztekel, a je povratni borbi oktobra lani Poljak rojen v Čečeniji v prvi rundi nokavtiral Angleža ter si tako okoli pasu znova nadel šampionski pas KSW-jeve srednjetežke kategorije.

Njegov naslednji izzivalec bo mladi hrvaški borec, rojen v bosanskem Vitezu, Roberto Soldić, sicer prvak KSW-jeve veltrske kategorije. 26-letni borec z vzdevkom Robocop je svoj pas nazadnje obranil septembra letos, s čimer je zmagovalni niz podaljšal na šest zaporednih zmag, eno izmed njih pa je med drugim dosegel v srednjetežki kategoriji proti nekdanjemu prvaku Michalu Materli. Po zadnji zmagi je Soldić izval Khalidova, za katerega je dejal, da ga "neizmerno spoštuje in mu bo v veliko čast pomeriti se z njim.", legendarni borec pa je borbo s 15 let mlajšim izzivalcem na navdušenje občinstva tudi sprejel.