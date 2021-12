Za mnoge najzanimivejša borba v zgodovini evropskega MMA-ja bo danes dobila epilog (prenos KSW 65 je na VOYO ). Legendarni borec in prvak KSW-jeve srednjetežke kategorije Mamed Khalidov se bo pomeril z vročim prvakom velterske kategorije Robertom Soldićem . 41-letni Poljak ruskega porekla se bo v borbi večera, ki je označena tudi kot bitka generacij, pomeril s petnajst let mlajšim Hrvatom in z zmago poskušal mlademu borcu pokvariti željo postati prvak v dveh kategorijah naenkrat. "Verjamem vase, pripravljen sem na to borbo in na drugi šampionski pas. Čas je, da postanem dvojni prvak," je prepričan Soldić. Borca si sicer izkazujeta neizmerno spoštovanje, a ko bodo za njima enkrat zaprli vrata kletke, bo za oba nastopila 25-minutna vojna.

V ŽIVO:

Debi mladih Poljakov pripadel Erunakaevu

Spektakel sta otvorila Bartosz Rewera, ki je v drugi profesionalni borbi debitiral v KSW-ju in se pomeril s prav tako debitantom Shamadom Erzanukaevem, za katerega je bil to sploh prvi profesionalni obračun. Rewera je nasprotnika hitro stisnil ob ograjo, a je Erzunakaev, ki je varovanec glavne zvezde večera Khalidova hitro prevzel pobudo in dominiral do konca prve runde. Tudi drugo rundo je Poljak ruskih korenin dobil z dominiranjem v borbi na tleh. Reweri po dveh izgubljenih borbah ni ostalo drugega kot da išče zaključek in že po nekaj sekundah tretje runde je zapretil. A Rewerina aktivnost je hitro padla in Erzanukaev je tretjo rundo, ki je tudi v večini potekala na telh, mirno pripeljal do konca.