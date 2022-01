KSW 66: Ziolkowski in Narkun bosta branila šampionske pasove

Pred borbama za naslov prvaka bo domače občinstvo pesti stiskalo za veterana organizacije in nekdanjega prvaka srednjetežke kategorije Michala Materlo , za katerega bo to že 26 borba v poljski mma organizaciji. Materli bo nasproti stal nekdanji Bellatorjev borec Jason Radcliffe , ki v KSW-ju beleži dve zmagi in en poraz.

Predzadnja borba večera bo obračun za naslov prvaka poltežke kategorije, ki ji že več kot šest let kraljuje Tomasz 'Žirafa' Narkun. 32-letni poljski borec je šampionski pas 31. oktobra 2015 odvzel hrvaškemu borcu Goranu Reljiću in ga od takrat sedemkrat uspešno obranil, vse zmage razen ene pa je dosegel s predčasnim zaključkom. Narkun se je v tem času dvakrat tudi pomeril z nekdanjim UFC-jevim borcem s Philom De Friesom in mu poskusil odvzeti naslov prvaka KSW-jeve težke kategorije, a mu je obakrat spodletelo. Poraz mu bo tokrat poskusil zadati dve leti mlajši ruski borec Ibragim Čužigajev, ki se izziva ne boji: "Težko izpostavim njegove prednosti, ker je povprečen borec. Po mojem mnenju ne spada med najboljše borce te kategorije, edino hvale vredno zmago je dosegel proti Mamedu Khalidovu. Kaj naj rečem o njemu, je predvidljiv borec in presenečen bo nad mojo hitrostjo in močjo." Narkun, ki bo nastopil le streljaj stran od rodnega mesta, je do nasprotnika precej bolj spoštljiv, a prav tako željan zmage: "To, da me izziva tako dober borec, je zame še večja motivacija, da ga premagam. Komaj čakam, da se pomerim v domači dvorani pred domačo publiko, saj sem celo življenje treniral za trenutke, kot bo ta."