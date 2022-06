KSW 71: Ziolkowski bo tretjič branil naslov prvaka lahke kategorije

Najmočnejša poljska organizacija mešanih borilnih veščin KSW se prvič podaja v Torun. In če na minulem dogodku nismo videli borbe za naslov prvaka, jo tokrat bomo. V lahki kategoriji se bosta namreč pomerila Marian Ziolkowski, ki bo šampionski pas branil tretjič, ter leto mlajši rojak Sebastian Rajewski. Dogodek boste lahko to soboto v živo gledali na VOYO, prenos se začne ob 19.00.

Marian Ziolkowski je januarja z zmago proti nekdanjemu prvaku KSW-jeve velterske kategorije Borysu Mankowskemu uspešno otvoril leto in niz zmag podaljšal na pravljično številko tri.

Na KSW 71 pa bo četrto zaporedno zmago in tretjo obrambo šampionskega pasu lovil proti drugo postavljenemu izzvalcu Sebastianu Rajewskemu. Tudi Rajewski se je nazadnje v kletki meril januarja letos, ko je po soglasni sodniški odločitvi ugnal nekdanjega UFC-jevega borca Niklasa Baeckstroema. Prav tako kot aktualni prvak, tudi tokratni izzivalec beleži tri zaporedne zmage, nazadnje je novembra 2020 izgubil proti hrvaškemu borcu Filipu Pejiću.

icon-link KSW 71: Ziolkowski vs Rajewski FOTO: VOYO

KSW 71 bo tokrat postregel tudi z nekaj atraktivni obračuni. Predzadnja bo borba večera bo namreč potekala po pravilih K1, a z MMA rokavicami, spopadla pa se bosta domači borec Marcin Rozalski in nekdanji prvak organizacij Glory ter K1 Errol Zimmerman. Ljubitelji kikboksa se bodo zagotovo spomnili, da je bil Nizozemec na vrhuncu karieri eden izmed najboljših borcev na svetu, kar je dokazal z zmagami proti legendam kot so Rico Verhoeven, Jerome Le Banner, Stefan Leko in Hesdy Gerges.

Še ena posebna borba, ki jo bomo lahko gledali na KSW 71 bo potekala med boksarjema Arturjem Szpilko in Serhijem Radčenkom. Čeprav sta se pred dobrima dvema letoma že pomerila v boksarskem ringu, se bosta sedaj pomerila še v kletki. Boksarski obračun je po večinski sodniški odločitvi dobil Szpilka, v MMA obračunu pa bo imel rahlo prednost Radčenko. Ukrajinec se je namreč trikrat že meril v mešanih borilnih veščinah in dvakrat tudi slavil, medtem ko bo to za Poljaka debi v kletki.

Na borilnem spektaklu v Torunu se bosta pomerila tudi nekdanj izzivalec za naslov prvaka v lahki kategoriji Borys Mankowski, ki je bil prav proti Ziolkowskemu letos neuspešen ter nekdanji prvak peresne kategorije Daniel Torres, ki se je po tem, ko je decembra lani izgubil šampionski pas, odločil tekmovati v kategoriji višje. Zagotovo bo zanimiv tudi obračun nekdanjega izzivalca za naslov prvaka Romana Szymanskega in debitanta v KSW-ju Valeria Mircee, ki je od 26 kariernih zmag kar 22 dosegel s predčasnim zaključkom. Še četrti obračun dogodka v lahki kategoriji bo potekal med izkušenima Donovanom Desmajem in nekdanjim prvakom Arturjem Sowinski, ki se bosta pomerila v drugi borbi večera, medtem ko bosta borilni spektakel otvorila poltežkaša Marc Doussis in Przemyslaw Dzwoniarek.

Najlažja borca večera bosta atraktivna bantamaša Jakub Wiklacz in Bruno Santos, najtežja pa težkaša Filip Stawowy in Michal Martinek. Oba orjaka bosta debitirala v KSW-ju, vodilni v poljski organizaciji pa si veliko obetajo predvsem od Martineka, poznanega tudi pod vzdevkom 'Črnobradec', ki je bil pred tem aktualni prvak češke organizacije Oktagon, kjer si je mesto prvega izzivalca nedavno priboril slovenski borec Tadej Dajčman.

icon-expand KSW 71 Fight Card FOTO: KSW

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Marian Ziolkowski – Sebastian Rajewski (Borba za naslov prvaka) Težka kategorija: Marcin Rozalski – Errol Zimmerman (po pravilih K1 z mma rokavicami) Lahka kategorija: Borys Mankowski – Daniel Torres Dogovorjena teža (105 kilogramov): Artur Szpilka – Serhij Radčenko Lahka kategorija: Roman Szymanski – Valeriu Mircea Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Bruno Santos Težka kategorija: Filip Stawowy – Michal Martinek Lahka kategorija: Donovan Desmae – Artur Sowinski Poltežka kategorija: Marc Doussis – Przemyslaw Dzwoniarek