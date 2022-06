KSW 71: Ziolkowski ubranil šampionski pas

V glavni borbi večera, ki je bila hkrati tudi borba za naslov prvaka v lahki kategoriji, sta se pomerila Marian Ziolkowski in leto mlajši Sebastian Rajewski . Ziolkowski je januarja z zmago proti nekdanjemu prvaku KSW-jeve velterske kategorije Borysu Mankowskemu uspešno otvoril leto in niz zmag podaljšal na pravljično številko tri. Tokrat je lovil četrto zaporedno zmago in tretjo obrambo šampionskega pasu. V prvi rundi smo videli precej previdnosti pri obeh borcih, se je pa zato druga runda začela bolj agresivno. Rajewski je skoraj nokavtiral Ziolkowskega, toda ta se je uspel ubraniti in pobrati in tako je preprečil senzacijo. V nadaljevanju je v kletki prevladoval Ziolkowski, toda trdoživi Rajewski se ni dal. Po petih rundah so zmagovalca soglasno določili sodniki. Ziolkowski je ubranil šampionski pas.

Poltežka kategorija: Marc Doussis – Przemyslaw Dzwoniarek

Przemyslaw Dzwoniarek je v prvih dveh rundah obakrat Marca Doussisa uspešno spravil na tla. Kljub podrejenemu položaju se je Doussis v obeh rundah uspešno branil in tudi uspel vstati. Dzwoniarek je že minuto in pol pred koncem prve runde kazal jasne znake utrujenosti. V drugi rundi pa je kljub podrejenemu položaju Doussis uspešno izvedel t.i. giljotino in Dzwoniarek je zelo hitro sodniku pokazal znak za predajo.

Lahka kategorija: Donovan Desmae – Artur Sowinski

Legenda KSW-ja Artur Sowinski je borbo z Donovanom Desmaejem začel zelo odločno in v prvi rundi nasprotnika v glavo zadel z močnim udarcem, sledil je močan aperkat in levi kroše in Desmae je padel. Sowinski je zavohal kri in se podal v lov za padlim borcem. Sledili so hitri, močni in odločni udarci in mnogi so zadeli tarčo.

Desmae je nekako zdržal do konca uvodne runde in po minuti in 20 sekundah v drugi rundi celo poskusil z giljotino, ampak njegov izkušeni nasprotnik je ostal miren in zbran. Prvi napad je Sowinski odbil, naslednji pa je bil zanj premočen. Desmae se je kot feniks vrnil iz pepela in nasprotnika začel močno daviti s hrbta. Sodnik je po znaku za predajo Sowinskija borbo ustavil in zmagovalec Donovan Desmae zdaj lahko resno razmišlja o borbi z zmagovalcem boja za prvaka lahke kategorije.