KSW 76: Mbappe MMA-ja proti Rajewskemu

V prvi borbi sta se pomerila Kamil Gawryjolek in Mark Samociuk. Zmagal je prvi, in sicer v prvi rundi s tehničnim nokavtom. Njegov nasprotnik je po borbi izgledal zelo slabo, pri razglasitvi rezultatov se ni uspel niti dvigniti na noge. Gawryjolek se je po borbi vsem zahvalil, povedal pa je tudi, da so ga na borbo povabili, ko je bil na počitnicah.