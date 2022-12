KSW 77: Gnidko znova poskrbel za ekspresno hiter konec borbe

Za uvod v borilni spektakel je mlada Poljakinja Wiktoria Czyzewska zelo hitro opravila z ukrajinsko nasprotnico Aleksandro Karasevo, saj ji je po le dobri minuti zadala prvi poraz v profesionalni karieri. Tudi v drugi borbi je po sprva zelo izenačeni prvi rundi s podreditvijo v drugi rundi slavil poljski borec in sicer Shamad Erzanukaev, ki je Ircu Carlu McNallyju zadal prvi poraz v profesionalni karieri. Potem pa sta v kletko (znova) stopila Luksemburžan Yann Liasse in Polajk Adriana Gralak, ki sta se pomerila že oktobra, a se je njuna borba zaradi nenamernega prsta v oko hitro končala brez zmagovalca. Tudi Liasse je tako kot Erzanukaev pred njim borbo zaključil s podreditvijo v drugi rundi. V četrti rundi večera pa je kazalo, da bomo prvič videli sodniško odločitev, a se je dominantni Michal Domin odločil drugače in s t.i. triangle zaklepom manj kot pol minute pred koncem borbe osem let mlajšega rojaka prisilil v predajo.