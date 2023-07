KSW 84: Lahko Bajor preseneti De Friesa?

KSW se vrača. Po junijskem spektaklu v Varšavi bo tokrat prizorišče nekoliko severneje na Poljskem, natančneje v Gdynii, obmorskem mestecu. Polsat Plus Arena pa ni najbolj znan objekt v bližnjem Gdansku. Ne gre za stadion, ampak dvorano, v kateri se bo odvilo 10 borb. Najatraktivnejše ime tega dogodka je zagotovo Phil De Fries (23 zmag in 6 porazov), ki bo že devetič branil naslov v težki kategoriji. Borec, ki je že pet let neporažen, trenira z zvenečimi imeni organizacije UFC, kot sta Tom Aspinall in Paul Craig .

37-letni Anglež je močan kot vol, s svojo dominanco pa v kletki nadvlada nasprotnike kot za šalo. Na drugi strani se njegov nasprotnik Szymon Bajor (24 zmag in 9 porazov) ponovno vrača v to organizacijo, po tem, ko je med letoma 2014 in 2016 vknjižil dve zmagi in en poraz. Od takrat je Poljak uspešno nastopal v organizacijah RIZIN, FEN in zadnjo zmago lani dosegel tudi v vzpenjajoči organizaciji PFL. Je lahko ravno on tisti, ki bo končal dinastijo De Friesa?