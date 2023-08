KSW 85: Odlični dvoboji zgolj napovedujejo vrhunca večera, borbi na naslova

Najmočnejša poljska organizacija mešanih borilnih veščin ta konec tedna organizira nov borilni spektakel. Prišel je čas za KSW 85, kjer se bosta odvili kar dve borbi za naslov prvaka. V predzadnji borbi večera bo šampionski pas poltežke kategorije branil Ibragim Čužigajev, v glavni borbi večera pa se bosta pomerila nesporni prvak peresne kategorije Salahdine Parnasse in začasni prvak Robert Ruchala. Kot vselej si KSW lahko ogledate v živo na VOYO.

KSW-jev dvojni prvak Salahdine Parnasse velja za enega največjih talentov mešanih borilnih veščin, ki si ga želijo vse največje organizacije, a za zdaj ostaja zvest poljski organizaciji KSW, ki velja za eno najmočnejših v Evropi in se počasi uveljavlja tudi po svetu. 25-letni Francoz, ki že več kot štiri leta velja za najboljšega borca KSW-jeve peresne kategorije, se je decembra lani podal še v lahko kategorijo, kjer je osvojil začasni naslov prvaka. Pred dvema meseca bi se nato pred polnim stadionom PGE Narodowy v poljski prestolnici moral pomeriti z nespornim prvakom lahke kategorije Marianom Ziolkowskim, a si je slednji na ogrevanju pred borbo poškodoval koleno, zato je Parnasse iz začasnega avtomatsko postal nesporni prvak lahke kategorije.

V tem času, ko se je francoski borec mudil v lahki kategoriji, pa je KSW ponudila priložnost neporaženemu Robertu Ruchali, ki je oktobra lani v domačem Nowem Saczu naslovil KSW 75 in premagal UFC-jevega veterana Damiana Stasiaka. 25-letni Poljak je nato marca letos premagal še Nemca Lom-Alija Eskijewa in postal začasni prvak peresne kategorije. Še neporaženi Ruchala se tako po skoraj letu dni vrača v domače mesto, kjer ga čaka najtežji izziv v karieri. Poskušal bo postati šele drugi borec, ki bi premagal Parnassa, vzeti Francozu nekaj blišča in postati nesporni prvak KSW-jeve peresne kategorije.

Še pred Parnassom pa bo svoj naslov prvaka poltežke kategorije branil Ibragim Čužigajev. 32-letnik iz Čečenije je januarja lani na debiju v poljski organizaciji 'slekel' dolgoletnega vladarja KSW-jeve poltežke kategorije Tomasza Narkuna in postal nesporni prvak. Šampionski pas je ruski borec do sedaj branil le enkrat, saj je imel zaradi evropskih sankcij težave z vstopom v schengensko območje. Naposled je do prve obrambe pasu le prišel lanskega decembra, ko je po soglasni sodniški odločitvi premagal hrvaškega borca Ivana Erslana, ki je tako še drugič v karieri izgubil borbo za naslov KSW-jevega prvaka.

Čečenskemu borcu, ki je nazadnje izgubil aprila 2017, se bo tokrat zoperstavil Bogdan Gnidko. Neporaženi Ukrajinec, za katerega je do nedavnega malokdo sploh že slišal, je navdušil že na debiju pod okriljem poljske organizacije. Na KSW 73 pred skoraj natanko letom dni je potreboval pičlih pet sekund, da je nokavtiral Damiana Piwowarczyka, in tako postal lastnik najhitrejšega nokavta v zgodovini KSW-ja. Po impresivni zmagi je nato v prvi rundi opravil še z Madalinom Pirvulescujem in Rafalom Kijanczukom, s čimer si je hitro prislužil borbo za naslov prvaka. Mladi Ukrajinec, ki se profesionalno bori šele od decembra 2019, ima nadvse impresivno karierno statistiko. V desetih profesionalnih borbah je zbral prav toliko zmag, kar pa je še bolj zanimivo, pa je dejstvo, da je prav vseh deset borb končal že v prvi rundi. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Peresna kategorija: Salahdine Parnasse – Robert Ruchala (borba za naslov prvaka) Poltežka kategorija: Ibragim Čužigajev – Bogdan Gnidko (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Patryk Kaczmarczyk – Daniel Tarchila Bantamska kategorija: Patryk Surdyn – Kamil Szkaradek Dogovorjena teža (95 kilogramov): Kleber Raimundo Silva – Rafal Kijanczuk Velterska kategorija: Michal Pietrzak – Marcin Krakowiak Ženska mušja kategorija: Adrianna Kreft – Yasmin Guimaraes Dogovorjena teža (72 kilogramov): Lukasz Rajewski – Wilson Varela Ženska mušja kategorija: Wiktoria Czyzewska – Sandra Succar