KSW 93: Mbappe MMA-ja ubranil naslov prvaka lahke kategorije

26-letni Francoz Salahdine Parnasse, ki ga je francoski časnik L'Equipe označil za 'Mbappeja francoskega MMA-ja' je šampionski pas lahke kategorije prvič branil pred domačo publiko in sicer proti nedavno okronanemu začasnemu prvaku Valeriu Mircei. Borba se ni uspela razviti, saj je Francoz nasprotnika premagal že v prvi rundi. S tem se je strinjal tudi sam borec: "Hvala navijači, hvala Francija. Nisem pričakoval, da bom tako hitro zaključil to borbo. Nisem iskal hitrih zaključkov, toda vse skupaj se je izšlo v tej smeri. Zelo trdo sem delal za to in to še ni vse, kar imam za pokazati. Hvala navijači, hvala Francija."

Z novo zmago je le potrdil naziv najboljšega borca v tej organizaciji, ki jo čaka težko delo, da mu poišče novega primernega nasprotnika.