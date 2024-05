KSW 94: Ivan Vitasović do prve velike zmage v KSW-ju

Na severu Poljske sta se pomerila tudi dva borca naše širše regije, in sicer Ivan Vitasović ter Ahmed Vila. FNC-jev prvak težke kategorije Vitasević se je januarja prvič pomeril pod okriljem poljske organizacije, a doživel grenkobo poraza, zato je želel okus čimprej popraviti, preden bo najverjetneje na začetku septembra v Puli znova branil naslov prvaka najmočnejše hrvaške organizacije. V prvi rundi borbe s Filipom Stawowyjem je Hrvat imel težave in Stawowy je z agresivnim pristopom poskušal čim prej spraviti v težave. A Vitasović je zdržal pod pritiskom in utrujenega nasprotnika v drugi rundi spravil na tla. Jasno je bilo, da je v tem trenutku v prednosti bil on. Tudi v tretji in zadnji rundi je v prednosti bil Hrvat, saj je njegov veliko težji nasprotnik bil vidno izčrpan. Sodniki so to opazili in Vitasovića nagradili z veliko zmago.

V KSW se drugič vrača tudi Vila, ki pa se je decembra lani na debiju veselil prepričljive zmage, ki ga je na lestvici izzivalcev prvaka peresne kategorije nemudoma uvrstila na sedmo mesto.

28-letni Poljak je naslov prvaka lanskega aprila osvojil z brezhibno predstavo proti Arturju Szczepaniaku, precej več težav pa je imel decembra lani pri prvi obrambi pasu proti KSW-jevemu izjemnemu prvaku peresne in lahke kategorije Salahdinu Parnassu. A precej težjemu borcu je po soglasni sodniški odločitvi uspelo in zabeležil je že 15. zmago v profesionalni karieri, v kateri poraza še ne pozna.