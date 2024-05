KSW 94: Michaliszyn bo izzval dominantnega Bartosinskega

Bartosinski je kar 11 izmed 15 zmag dosegel z nokavtom, eno s podreditvijo in tri s soglasno sodniško odločitvijo.

28-letni Poljak ga je naslov prvaka lanskega aprila osvojil z brezhibno predstavo proti Arturju Szczepaniaku , precej več težav pa je imel decembra lani pri prvi obrambi pasu proti KSW-jevemu izjemnemu prvaku peresne in lahke kategorije Salahdinu Parnassu . A precej težjemu borcu je po soglasni sodniški odločitvi uspelo in zabeležil je že 15. zmago v profesionalni karieri, v kateri poraza še ne pozna.

A to ne bo edina borba za naslov prvaka, saj se bosta še pred tem za naslov začasnega prvaka peresne kategorije pomerila Robert Ruchala in Patryk Kaczmarczyk. 25-letna Poljaka sta se po enkrat že pomerila v amaterski in profesionalni karieri, vsak pa je dobil po eno borbo. Nazadnje je bil prav pod okriljem KSW-ja uspešnejši Ruchala, ki se lani tudi že boril za naslov nespornega prvaka in moral prvič v profesionalni karieri priznati poraz.