KSW 97: Razburljive borbe in fantastičen nokavt

Borilni večer v poljskem Tarnowu sta otvorila borca lahke kategorije Krystian Blezien in Alvin Lowenski . Po treh razburljivih petminutnih rundah je po deljeni sodniški odločitvi deveto zmago v profesionalni karieri vknjižil domačin Blezien.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dogajanje se je nadaljevalo v velterski kategoriji, kjer sta se pomerila Konrad Rusinski in Michal Guzik . Slednji ostaja neporažen, peto zmago v profesionalni karieri pa mu je prinesla deljena sodniška odločitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tretja borba je prinesla obračun med Kleberjem Silvo in Sergiuszem Zajcem . Po dveh borbah, na katerih so zmagovalca odločile sodniške ocene, je tokrat debitant v KSW-ju Zajac stvari vzel v svoje roke ter dvoboj proti izkušenemu Silvi zaključil že v prvi rundi ter slavil s tehničnim nokavtom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tehnični nokavt v prvi rundi je končal tudi dvoboj med Albertom Odzimkowskim in Davidom Hoškom , sledila pa je edina ženska borba večera, ki je poskrbela za evforijo v dvorani. Wiktoria Czyzewska je v prvi rundi z močno brco v glavo uspavala Eriannyjo Castanedo in poskrbela za najrazburljivejši trenutek večera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Igor Michaliszyn in Oton Jasse sta prvo rundo v glavnem izkoristila za spoznavanje nasprotnika, tvegala pa nista niti v drugi rundi, v kateri je bil sicer bolj aktiven Michaliszyn. Po štirih zaporednih borbah, ki so se končale s predčasnim zaključkom, so bili tokrat ponovno na delu sodniki, za zmagovalca pa je bil razglašen Michaliszyn.