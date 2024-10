Vojčak in Martinek po naziv prvega izzivalca težke kategorije

Zadnji z dvomestno številko označeni KSW-jev borilni spektakel bi moral prvotno potekati na Češkem, natančneje v Ostravi, a je dogodek splaval po vodi. In to skoraj dobesedno, saj so tamkajšnjo pokrajino Šlezijo prizadele poplave in poljska organizacija je dogodek prestavila v poljske Glivice.