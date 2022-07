KSW obljublja spektakel v Kielcah: pomerila se bosta Romanowski in Grzebyk

Pred nami je še sedmi borilni spektakel poljske organizacije KSW letos. V glavni borbi večera se bosta pomerila drugopostavljeni in petopostavljeni velteraš, Tomasz Romanowski in Andrzej Grzebyk . Slednji se je ob tem času lani vrnil po osemmesečni odsotnosti zaradi zloma noge in nokavtiral litvanskega veterana Mariusa Žaromskisa , proti kateremu se mu je pripetil neljubi dogodek. 31-letni Poljak se je nato februarja letos pomeril z neporaženim Adrianom Bartosinskim in že v drugi rundi moral potapkati na rojakov vzvod na koleno.

'Bartos' je tako svoj niz zmag povečal na 11 in se bo bržkone naslednji pomeril s KSW-jevim nespornim prvakom velterske (in srednjetežke) kategorije, Robertom Soldićem . Nekoliko boljši niz ima v zadnjem času Romanowski, ki se je poljski organizaciji pridružil šele pred slabima dvema letoma. Na debiju je ugnal moldavskega 'Dracula' Iona Surduja , nato izgubil proti Patriku Kinclu , sedaj pa je v nizu dveh zaporednih zmag, ki ju je z dominantnima predstavama dosegel proti Aleksandru Rakasu in Michalu Pietrzaku .

V predzadnji borbi večera se bosta pomerila mlada, a za svoja leta precej izkušena Dawid Smielowski in Patryk Kaczmarczyk . Smielowski, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza, je v KSW-jevi kletki debitiral februarja letos proti hrvaškemu 'Nitru' Filipu Pejiću . Čeprav celo borbo ni našel ritma in je bil Hrvat preprosto boljši, se je 26-letni Poljak dvajset sekund pred koncem borbe zbral, povezal lepo kombinacijo udarcev in le osem sekund do konca obračuna sodnika prepričal, da borbo ustavi in mu prisodi zmago s tehničnim nokavtom.

Kaczmarczyk na drugi strani je lanskega oktobra proti Robertu Ruchali doživel sploh prvi poraz v profesionalni karieri, na zmagovalno pot pa se je že vrnil marca, ko je ugnal Michala Domina . Kljub temu, da je Kaczmarczyk dve leti mlajši od Smielowskega in imata tekmeca pod svojim pasom enako število profesionalnih borb, je precej izkušenejši Kaczmarczyk, saj je kariero MMA borca začel že pri rosnih 16 letih in pred prestopom med profesionalce zbral kar 27 amaterskih borb (21 zmag in šest porazov).

Poleg glavne borbe večera bosta na sporedu še dve borbi v velterski kategoriji, in sicer med že omenjenim Michalom Pietrzakom in debitantom v KSW-ju Brianom Hooijem. 27-letni Nizozemec z vzdevkom 'Hooibooi' je v profesionalni karieri zbral že 25 borb (17 zmag in osem porazov), preizkušal pa se je že v nekaterih velikih organizacijah, kot sta Brave in Bellator. Prva borba v velterski kategoriji in hkrati prva borba večera bo potekala med domačima borcema, Robertom Maciejowskim in Arkadiuszem Kaszubo. Oba Poljaka sta letos s porazom debitirala v KSW-ju.

Na KSW 72 bo potekala tudi ena borba v ženski konkurenci, in sicer med Hrvatico Saro Luzar Smajić in Poljakinjo Emilio Czerwinsko. Luzar Smajićeva si je z dvema zmagama v KSW-ju hitro priborila status tretjepostavljene v mušji kategoriji, medtem ko bo Czerwinska, sicer nekdanja boksarka, iskala drugo zmago v KSW-ju in hkrati drugo v profesionalni karieri borke mešanih borilnih veščin.