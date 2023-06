KSW organizira enega največjih MMA spektaklov vseh časov

Poljska organizacija mešanih borilnih veščin KSW znova in znova dokazuje, da velja za eno najboljših ne le v Evropi, temveč tudi na svetu. Ta konec tedna bo organizirala borilni spektakel z zaporedno številko 83, ki je bolj poznan pod imenom Colosseum 2, saj bodo pri KSW-ju že drugič poskusili napolniti poljski Nacionalni stadion v Varšavi. Spektakel si lahko v soboto v živo ogledate na VOYO, prenos se začne ob 19.00!

KSW oziroma Konfrontacja Sztuk Walki prireja borbe v mešanih borilnih veščinah že vse od leta 2004 in se lahko med drugim pohvali tudi z dogodkom, ki je postavil rekord za največje število gledalcev na MMA dogodku v Evropi. Poljska organizacija je na Nacionalnem stadion v Varšavi gostovala že maja 2017, KSW 39 pa si je takrat v živo ogledalo kar 57.766 ljudi, kar tudi svetovno gledano velja za drugi najbolj obiskan MMA dogodek v zgodovini tega relativno mladega športa.

Pet najbolj obiskanih MMA dogodkov vseh časov: 1. Pride Shockwave Dynamite! 71.000 (2002) 2. KSW 39: Colosseum 57.766 (2017) 3. UFC 243: Whittaker vs Adesanya 57.127 (2019) 4. UFC 193: Rousey vs Holm 56.214 (2015) 5. UFC 129: St. Pierre vs Shields 55.724 (2011)

Poljska organizacija je temu primerno dogodek v čast gladiatorjem in novodobnim gladiatorjem poimenovala kar Colosseum in po šestih letih je čas, da gladiatorji znova stopijo na veliko sceno. KSW 83 bo gostil praktično vse najboljše borce poljske organizacije, med drugim bodo na sporedu kar tri borbe za naslov prvaka in še obračuni kopice legend.

Kot prvega je treba omeniti Poljaka čečenskih korenin, nekdanjega prvaka srednje in poltežke kategorije, Mameda Khalidova, ki je naslovil že prvi t. i. Colosseum dogodek in bo tudi drugega. Legendi poljskega MMA-ja bo nasproti stal dobro poznan Anglež Scott Askham, s katerim sta se borila že dvakrat. Najprej je bil decembra 2019 po soglasni sodniški odločitvi boljši Askham, oktobra 2020 pa je z izjemnim nokavtom borbo po le dobre pol minute zaključil Khalidov. To je bila hkrati zadnja borba angleškega borca, ki se tako v kletko vrača po dolgi odsotnosti, medtem ko je Khalidov kljub temu, da ni več najmlajši, ostal aktiven.

Mamed Khalidov

V Varšavi se bo znova meril tudi zadnji nasprotnik Khalidova Mariusz Pudzianowski. Kar petkratni zmagovalec tekmovanja za najmočnejšega moža na svetu (izvirno World's Strongest Man), ki se že od leta 2009 meri in premaguje nekatere nekatere najboljše borce in je navsezadnje tudi navdih drugim športnikom, ki želijo narediti prehod v MMA, kot je to pred kratkim uspešno storil najmočnejši mož v Sloveniji Matjaž Belšak. 'Pudziana' tokrat čaka nekdaj odlični boksar in izzivalec za naslov prvaka različice WBC Artur Szpilka, ki je lani z dvema predčasnima zmagama uspešno debitiral tudi v mešanih borilnih veščinah.

Mariusz Pudzianowski

Poleg Khalidova in Pudzianowskega zagotovo velja omeniti še nekdanjega prvaka srednje kategorije Michala Materlo, ki se lahko pohvali tako z največ oddelanimi borbami v zgodovini KSW-ja (28) kot tudi z največ zmaganimi borbami v zgodovini KSW-ja (21). 39-letnik iz Ščečina, ki preferira borbo na tleh, se bo v obračunu različnih slogov pomeril z nekdanjim kikboskarjem Radoslawom Paczuskim, ki je kar štiri od petih dosedanji zmag v MMA-ju dosegel s tehničnim nokavtom ali nokavtom.

Na Colosseum 2, za katerega je bilo nekaj dni pred dogodkom prodanih že več kot 45.000 vstopnic, pa bodo gledalci lahko priča tudi trem borbam za naslov prvaka. Jakub Wiklacz, ki je prvak KSW-jeve bantamske kategorije postal decembra lani, bo šampionski pas prvič branil proti Brazilcu Werllesonu Martinsu, ki je pod okriljem poljske organizacije za zdaj dvotretjinsko uspešen. Na debiju in prvi borbi za pas je lanskega aprila izgubil, nato pa nanizal dve zmagi in si prislužil še eno priložnost.

Novega prvaka bo po nekaj premora dobila tudi KSW-jeva srednja kategorija, ki ji je dolgo časa vladal hrvaški borec Roberto Soldić, ki pa se je avgusta lani odločil podati novim izzivom naproti in podpisal za singapurski ONE Championship. Hrvaški borec se je tako poslovil od šampionskih pasov KSW-jeve velterske in srednje kategorije, slednja pa novega prvaka še ni dobila. To se bo spremenilo kmalu, saj se bosta sedaj pomerila prvi in drugi borec z lestvice KSW-jeve srednje kategorije Pawel Pawlak in Tomasz Romanowski. Nekdanji član UFC-ja Pawlak, ki je med drugim tri runde oddelal tudi proti aktualnemu prvaku UFC-jeve velterske kategorije Leonu Edwardsu, je trenutno v nizu kar šestih zaporednih zmag in pod okriljem KSW-ja poraza sploh še ne pozna. Romanowski na drugi strani je bil v KSW-ju ob osmih zmagah poražen le enkrat, a je tudi on v izjemnem nizu, saj je dobil zadnjih pet borb.

Tomasz Romanowski

Še tretja borba za naslov prvaka v izjemno pestem večeru pa bo kar spopad dveh prvakov. Končno se bosta pomerila nesporni prvak lahke kategorije Marian Ziolkowski in nesporni prvak peresne in hkrati začasni prvak lahke kategorije Salahdine Parnasse. Poljak in Francoz bi se morala pomeriti že novembra lani, a je borba zaradi poškodbe Poljaka odpadla. Sedaj pa se bosta 'Golden Boy' in 'Mbappe francoskega MMA-ja', kot je Parnasseja označil francoski časnik L'Equipe, le pomerila. Oba borca sta v nizu štirih zaporednih zmag, še posebej motiviran pa bo Parnasse, za katerega se zanimajo tudi največje svetovne MMA organizacije in bi lahko po Soldiću in Mateuszu Gamrotu postal še le tretji dvojni prvak v zgodovini KSW-ja.

Poleg treh borb za naslov prvaka in obračunov KSW-jevih legend se bodo več deset tisoč glavi množici predstavili še mnogi izjemno zanimivi borci, kot so nekdanji izjemni kikboksar Arkadiusz Wrzosek, pa drugi in tretji borec lestvice izzivalcev prvaka lahke kategorije Roman Szymanski in Valeriu Mircea, vselej zanimiva Daniel Rutkowski in Adam Soldaev in še bi lahko naštevali. Ne zamudite, prenos na VOYO se v soboto začne ob 19.00! Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Srednja kategorija: Mamed Khalidov – Scott Askham Lahka kategorija: Marian Ziolkowski – Salahdine Parnasse (za naslov prvaka) Težka kategorija: Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka Srednja kategorija: Pawel Pawlak – Tomasz Romanowski (za naslov prvaka) Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Bogdan Stoica Srednja kategorija: Michal Materla – Radoslaw Paczuski Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Werlleson Martins (za naslov prvaka) Lahka kategorija: Roman Szymanski – Valeriu Mircea Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Adam Soldaev Lahka kategorija: Maciej Kazieczko – Leo Brichta Težka kategorija: Krzysztof Glowacki – Patryk Tolkaczewski