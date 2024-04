KSW se prvič ustavlja v Parizu, kjer se bosta pomerila Parnasse in Mircea

Sedaj pa bo francoski zvezdnik prvič branil naslov prvaka lahke kategorije, ki je v vmesnem času dobila začasnega prvaka. To je sredi februarja posta izkušeni borec iz Moldavije Valeriu Mircea, ki se je nekaj časa kalil tudi v Sloveniji in je kariero pod okriljem najmočnejše poljske organizacije začel s porazom proti nekdanjemu izzivalcu za naslov prvaka tako peresne kot tudi lahke kategorije Romanu Szymanskemu, potem pa je navdušil s prepričljivima zmagama proti Gracjanu Szadzinskemu in Borysu Mankowskemu in dobil priložnost za povratni obračun s Szymanskim. Tega je lanskega junija na dogodku Colosseum 2 z odliko tudi opravil in si tako prislužil borbo za naslov začasnega prvaka. V češkem Libercu je tega osvojil proti obetavnemu Čehu Leu Brichti, sedaj pa bo 30-letni borec moral pokazati nastop še Parnassu in tako postati šele drugi borec, ki bi ga premagal.