KSW se vrača z atraktivnim obračunom orjakov in borbo za naslov prvaka v bantamski kategoriji

Na KSW 64 bodo potekale tudi tri borbe v peresni kategoriji, med drugim se bosta pomerila 23-letna neporažena Poljaka Robert Ruchała in Patryk Kaczmarczyk, ki bosta drug drugemu poskusila zadati prvi poraz v karieri. Slovenske ljubitelje mešanih borilnih veščin pa bo v peresni kategoriji najbolj zanimal obračun Poljaka Michała Pietrzaka in neporaženega Rusa Shamila Musaeva, ki je januarja letos prav tako v Lodžu slovenskemu borcu Urošu Jurišiću zadal prvi poraz v profesionalni karieri. V kletko bo stopila tudi Karolina Owczarz, "krvnica" slovenske borke Monike Kučinič. Poljakinja je junija letos 25-letni borki s Senovega pokvarila debi v organizaciji KSW in ji hkrati, tako kot Musaev Jurišiću, zadala prvi poraz v karieri. Nasprotnica Owczarzeve bo leto mlajša rojakinja Sylwia Juśkiewicz, ki je med profesionalkami debitirala maja 2012 in po soglasni sodniški odločitvi izgubila proti kasnejši prvakinji UFC-jeve slamnate kategorije Joanni Jędrzejczyk.

Ljubitelji mešanih borilnih veščin borilni spektakel nestrpno pričakujejo tudi zato, ker si bosta iz oči v oči prvič zazrla prvak velterske kategorije Roberto Soldić in prvak srednjetežke kategorije Mamed Khalidov, hkrati pa bo razglašen tudi uradni datum njune borbe.