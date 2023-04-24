KSW spektakel v Varšavi obljublja ognjemet od prve minute

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Srednja kategorija: Mamed Khalidov – Scott Askham
Lahka kategorija: Marian Ziolkowski – Salahdine Parnasse (za naslov prvaka)
Težka kategorija: Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka
Srednja kategorija: Pawel Pawlak – Tomasz Romanowski (za naslov prvaka)
Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Bogdan Stoica
Srednja kategorija: Michal Materla – Radoslaw Paczuski
Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Werlleson Martins (za naslov prvaka)
Lahka kategorija: Roman Szymanski – Valeriu Mircea
Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Adam Soldaev
Lahka kategorija: Maciej Kazieczko – Leo Brichta
Težka kategorija: Krzysztof Glowacki – Patryk Tolkaczewski