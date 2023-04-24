KSW spektakel v Varšavi obljublja ognjemet od prve minute

Poljska organizacija mešanih borilnih veščin KSW znova in znova dokazuje, da velja za eno najboljših ne le v Evropi, temveč tudi na svetu. Nocoj v Varšavi organizira borilni spektakel z zaporedno številko 83, ki je bolj poznan pod imenom Colosseum 2. Že drugič zapored je KSW-ju uspelo napolniti poljski Nacionalni stadion v Varšavi. Spektakel si lahko v živo ogledate na VOYO.

icon-link KSW 83 Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Srednja kategorija: Mamed Khalidov – Scott Askham Lahka kategorija: Marian Ziolkowski – Salahdine Parnasse (za naslov prvaka) Težka kategorija: Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka Srednja kategorija: Pawel Pawlak – Tomasz Romanowski (za naslov prvaka) Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Bogdan Stoica Srednja kategorija: Michal Materla – Radoslaw Paczuski Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Werlleson Martins (za naslov prvaka) Lahka kategorija: Roman Szymanski – Valeriu Mircea Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Adam Soldaev Lahka kategorija: Maciej Kazieczko – Leo Brichta Težka kategorija: Krzysztof Glowacki – Patryk Tolkaczewski