BORILNI ŠPORTI

KSW spektakel v Varšavi obljublja ognjemet od prve minute

Varšava, 03.06.2023, 18:46 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
AVTOR
M.J. /
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Poljska organizacija mešanih borilnih veščin KSW znova in znova dokazuje, da velja za eno najboljših ne le v Evropi, temveč tudi na svetu. Nocoj v Varšavi organizira borilni spektakel z zaporedno številko 83, ki je bolj poznan pod imenom Colosseum 2. Že drugič zapored je KSW-ju uspelo napolniti poljski Nacionalni stadion v Varšavi. Spektakel si lahko v živo ogledate na VOYO.

KSW 83
KSW 83

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
Srednja kategorija: Mamed Khalidov – Scott Askham

Lahka kategorija: Marian Ziolkowski – Salahdine Parnasse (za naslov prvaka)

Težka kategorija: Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka

Srednja kategorija: Pawel Pawlak – Tomasz Romanowski (za naslov prvaka)

Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Bogdan Stoica

Srednja kategorija: Michal Materla – Radoslaw Paczuski

Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Werlleson Martins (za naslov prvaka)

Lahka kategorija: Roman Szymanski – Valeriu Mircea

Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Adam Soldaev

Lahka kategorija: Maciej Kazieczko – Leo Brichta

Težka kategorija: Krzysztof Glowacki – Patryk Tolkaczewski

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