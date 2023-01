KSW za začetek leta prireja ponovitev spektakla izpred desetih let

Ena najmočnejših organizacij mešanih borilnih veščin v Evropi – KSW – v soboto otvarja borilno leto 2023. A čeprav sta srednja in velterska kategorija še naprej prazni, bomo morali na novega prvaka še počakati. Za začetek leta bo namreč na KSW 78 potekal povratni obračun ene najbolj atraktivnih in krvavih borb vseh časov, v kateri se bosta pomerila Michal Materla in Kendall Grove.

Michal Materla in Kendall Grove sta se namreč soočila že junija 2013, ko je Poljak v Gdansku drugič branil naslov prvaka srednje kategorije. Po treh izenačenih rundah je sledila še dodatna četrta, v kateri sta povsem okrvavljena borca dala vse od sebe, sodniki pa so nato zmago pripisali Materli. Tokrat pa zmagovalca ne čaka šampionski pas, čeprav pas srednje kategorije (kot tudi velterske) po odhodu Roberta Soldića še vedno nima lastnika. Poljak in Američan se bosta tako namesto v srednji pomerila v okviru dogovorjene teže (88,5 kilograma), namesto ringa, v katerem sta se pomerila pred skoraj desetletjem, pa se bosta seveda borila v kletki. Občinstvo bo tokrat zagotovo najbolj glasno spodbujalo Materlo, ki prihaja prav iz Ščečina, kjer bo potekal borilni spektakel, a to hkrati lahko pomeni, da bo 38-letni Poljak pod toliko večjim pritiskom. Izkušenega borca smo nazadnje sicer na delu videli konec lanskega maja, ko ga je z desnim aperkatom hitro ustavil najmočnejši mož v mešanih borilnih veščinah Mariusz Pudzianowski. Grove na drugi strani v zadnjem času v kletki sploh ni bil aktiven, saj se je nazadnje po pravilih mešanih borilnih veščin boril avgusta 2019, ko je sicer premagal Anthonyja Ruiza. Je pa 40-letnik s Havajev formo ohranjal z obračuni v brazilskem jiu jitsuju in boksarskimi obračuni z golimi pestmi. In če je bila njuna borba pred desetimi leti označena za najbolj krvavo v zgodovini KSW-ja, si je težko predstavljati, da bosta borca tudi pri 38 oziroma 40 letih zmožna pretrpeti toliko škode. Hitro se lahko zgodi, da bo obračun odločil en sam udarec, lahko pa se tokrat borba odloči tudi na tleh, saj imata navsezadnje oba borca tudi črn pas v brazilskem jiu jitsuju. V predzadnji borbi večera pa se bosta pomerila tretjeuvrščeni borec srednje kategorije Tomasz Romanowski, ki je v nizu štirih zaporednih zmag, od katerih je tri dosegel z nokavtom v prvi rundi, in nekdanji kikboksar Radoslaw Paczuski, ki poraza v mešanih borilnih veščinah sploh še ne pozna. 29-letnik s skoraj dvometrskim razponom rok je lani z dvema zmagama debitiral v poljski organizaciji in bi si z morebitno zmago proti Romanowskemu lahko po hitrem postopku prislužil borbo za naslov prvaka. Še pred tem bosta v kletko stopila Roman Szymanski, ki na lestvici izzivalcev prvaka lahke kategorije zaseda tretje mesto in je v nizu prav toliko zaporednih zmag, ter novinec v KSW Raul Tutarauli, ki je pri 30 letih zbral že kar 31 profesionalnih zmag. Veliko obeta tudi Borys Mankowski, ki se je lani neuspešno meril za naslov prvaka lahke kategorije, in atraktivni Moldavijec Valeriu Mircea, ki je kar 23 izmed 27 kariernih zmag dosegel s predčasnim zaključkom. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Dogovorjena teža (88,5 kilogramov): Michal Materla – Kendall Grove Srednja kategorija: Tomasz Romanowski – Radoslaw Paczuski Lahka kategorija: Roman Szymanski – Raul Tutarauli Lahka kategorija: Borys Mankowski – Valeriu Mircea Poltežka kategorija: Lukasz Sudolski – Kleber Silva Poltežka kategorija: Rafal Kijanczuk – Marc Doussis Lahka kategorija: Lukasz Rajewski – Sahil Siraj Lahka kategorija: Oskar Szczepaniak – Raimondas Krilavičius Poltežka kategorija: Borys Dzikowski – Andre Langen