Kuberski in Romanowski v borbo za naslov začasnega prvaka

36-letni Piotr Kuberski velja za enega najboljših poljskih borcev, ki se niso borili za katero izmed večjih svetovnih organizacij, a bo moral svoj status upravičiti proti veteranu Tomaszu Romanowskemu . Kuberski, ki je v nizu kar 13ih zaporednih zmag se je KSW-ju pridružil konec leta 2023 in se s tremi zaporednimi zmagami s predčasnim zaključkom hitro povzpel po lestvici izzivalcev prvaka srednje kategorije. Da bi si tudi dokončno zagotovil borbo za naslov prvaka, pa bo moral 'medved' premagati Romanowskega, ki se bo že 29. v profesionalni karieri podal v kletko. Tudi zanj bo borba v Gorzowu še kako pomembna, saj bi z zmago postal začasni prvak srednje kategorije in si tako prislužil pravico znova izzvati aktualnega prvaka Pawla Pawlaka , proti kateremu je borbo za naslov prvaka pred skoraj dvema letoma sicer že izgubil.

To pa seveda ne bo edina zanimiva borba na KSW 104, na katerem se jih bo odvilo kar deset. Oskar Szczepaniak , ki je pod okriljem KSW-ja v zadnjih dveh letih zbral kar štiri zaporedne zmage, kar je skupaj z Andrzejem Grzebykom največ med vsemi KSW-jevimi velteraši. Komaj 25-letni Poljak, ki je v profesionalni karieri zbral že sedem zmag in doživel le en poraz, se bo tokrat pomeril s sedmim nosilcem velterske kategorije Tymoteuszom Lopaczykom , ki je junija lani z zmago debitiral pod okriljem KSW-ja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V edini borbi deklet se bosta udarili poljska 'nora kraljica' Ewelina Wožniak, ki se bo borila proti slovenskim ljubiteljem MMA-a dobro poznani Gruzijki Sofii Bagishvili, ki se je aprila lani v Ljubljani pomerila z Moniko Kučinič in kljub dobri predstavi izgubila. To bo tako za Wožniakovo, kot tudi za Bagishvilijevo tretji nastop v KSW-jevi kletki, obe sta na prvih dveh zbrali po zmago in poraz.