Kučinič v Tivoliju s staro znanko, Forsterja in Berusa čakata težka nasprotnika

Le še dve noči nas ločita do borilnega spektakla WFC 28 / BRAVE CF 95. V soboto zvečer bodo v Hali Tivoli znova nastopili nekateri najboljši slovenski MMA borci in najboljša slovenska borka Monika Kučinič. 28-letna Slovenka se bo pred domačo publiko znova pomerila z Gruzijsko Sofio Bagishvili, s katero sta aprila lani prikazali odlično borbo. Težko delo čaka tudi Davida Forsterja, ki se bo pomeril s Kristjanom Tonistejem in Jana Berusa, ki bo debitiral pod okriljem slovenske in bahrajnske organizacije. WFC 28 / BRAVE CF 95 si boste lahko v soboto ob 20.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

V soboto se bo domači publiki v Hali Tivoli predstavilo pet slovenskih borcev in ena slovenska borka. To bo seveda Monika Kučinič, ki je resda predstavnica pregovorno nežnejšega spola, a je znana po tem, da v kletki pokaže vse prej kot nežnost. To bo znova izkusila Gruzijka Sofia Bagishvili, ki se je z Moniko borila že aprila lani in se izkazala za odlično nasprotnico, bila tudi blizu zaključku, nato pa je moral vseeno priznati poraz trdoživi Slovenki. "Jaz mislim, da je tokrat za obe malo večji pritisk, ker se morava spet dokazati. Čeprav vsak dan napredujem na treningih, bom kaj novega težko pokazala, bom pa igrala naprej svojo igro, kot sem vedno do sedaj. Mogoče bom edino malo bolj agresivna, ker sem v tisti borbi malo to agresivnost pozabila, tako da jaz upam, da se bo ta borba še malo hitreje zaključila," je drugi borbi z Gruzijsko povedala slovenska borka, ki bo lovila že tretjo zaporedno in četrto skupno zmago pod okriljem BRAVE CF-a, zato bi si lahko s še eno zmago tudi zagotovila borbo za naslov prvakinje: "Že nekaj časa nazaj sem izrazila to željo, da se želim boriti za pas, tako da res upam, da bo ta priložnost kmalu prišla."

Težko delo čaka tudi Davida Forsterja, ki se v kletko vrača po enoletni odsotnosti, ki so jo povzročile poškodbe: "Toliko časa še nisem bil neaktiven, pa tudi upam, da ne bom več v prihodnosti. Vse poškodbe so sanirane, v prejšnjih borbah sem imel težave s hrbtom, zdaj pa nisem imel nobenih težav, tako da sem lahko najboljše do sedaj oddelal priprave." Borca domžalskega kluba Double B Gyma, ki sebo že četrtič boril pod okriljem WFC-ja in BRAVE CF-a tokrat čaka trdoživi Estonec Kristjan Toniste, ki se je lani že boril v Hali Tivoli in premagal Domna Drnovška. "Bil sem navdušen nad njegovo predstavo. K sem gledal to borbo sem si mislil, da se zagotovo ne bi hotel pomeriti z njim, ampak tukaj smo, ponudili so mi borbo z njim, tako da sem borbo sprejel in se že veselim dobre borbe," je o nasprotniku povedal Forster in dodal tudi, da je Drnovšek z njim delil občutek o tem, kakšen nasprotnik je Toniste.

Prvič pa bo kletko WFC-ja in BRAVE CF-a preizkusil Jan Berus. "Komaj čakam in vesel sem, da sem del take organizacije, kjer je vse na nivoju, tako da komaj čakam borbo," je pred sobotnim obračunom povedal obetavni slovenski borec je v mladi profesionalni karieri zbral šest zmag in poraza sploh še ne pozna. Poleg tega pa je 23-letnik vse dosedanje borbe zaključil predčasno, od tega kar pet v prvi in le eno v drugi rundi. Sedmo zaporedo zmago bo Berus lovil proti Arkadiuszu Palkowskemu, ki bo prav tako debitiral pod okriljem slovenske in bahrajnske organizacije. 32-letni Poljak je v dosedanji profesionalni karieri zbral šest zmag in dva poraza, a je zadnje tri borbe prepričljivo dobil, zato tudi za Berusa nevaren nasprotnik. "Je 10 let starejši, dober test zame, kvaliteten, trd nasprotnik, moramo vedeti, da je on na koncu kariere in bo dal vse, da zmaga, jaz bom pa pokazal, da bo moral kmalu v penzijo," je o nasprotniku povedal Berus, ki se je nazadnje in sicer na začetku februarja boril prav v Hali Tivoli in borbo dobil v pičle pol minute.

Seznam vseh borb dogodka WFC 28 / BRAVE CF 95: Srednja kategorija: Erko Jun – Mohammad Fakhreddine (borba za naslov prvaka) Bantamska kategorija: Nicholas Hwende – Borislav Nikolić (borba za naslov prvaka) Težka kategorija: Miha Frlic – Shah Kamali Ženska slamnata kategorija: Monika Kučinič – Sofia Bagishvili Mušja kategorija: Bidzina Gavashelishvili – Marciano Ferreira Velterska kategorija: Jan Berus – Arkadiusz Palkowski Super lahka kategorija: David Forster – Kristjan Toniste Super lahka kategorija: Domen Drnovšek – Filip Guša Velterska kategorija: Kiril Negru – Robert Guth