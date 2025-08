Kučinič: Vem, da je UFC blizu, a pojdimo korak za korakom

Monika Kučinič je prvič v KSW nastopila pred štirimi leti. Takrat še precej neizkušena je morala v Gdansku priznati premoč domačinki Karolini Owczarz . "V bistvu sem se počutila, kot da bi me spustili v divjino, kjer se nisem znašla, vse mi je bilo tuje. Vse sem na novo spoznavala, vse je bilo tako veliko. Bila sem prestrašena," je zaupala v novem POPkastu. To je bila sicer za njo šele druga profesionalna borba. Zdaj se v KSW vrača bistveno bolj izkušena in po nizu štirih zaporednih zmag: "Zares velika je razlika v napredku. Na splošno sem v celoti kot borka zrasla. Tako psihično kot fizično, v samem znanju. Mislim, da če bi se danes pomerila s tisto Karolino Owczarz, ki je bila takrat moja tekmica, ne bi niti prišlo do druge runde."

Z odličnimi predstavami Kučiničeva vzbuja pozornost tudi največjih svetovnih organizacij. Mnogi so tako prepričani, da je klic organizacije UFC oddaljen le še zmago ali dve. "Računam na to, da bom naredila dobro borbo, da bom opozorila nase, da me bodo ljudje videli in cenili moje delo. Da me to res odrine čim dlje. UFC ni več daleč, komaj čakam tudi to, ampak pojdimo korak za korakom," ostaja skromna. Njeno borbo proti Ewelini Wozniak na KSW 109 si boste sicer lahko 9. avgusta v živo ogledali na VOYO.

V POPkastu je bilo govora tudi o stereotipih, ki obdajajo borke, kako težko se je bilo vrniti po poškodbi čeljusti in koliko ji pomeni dejstvo, da je borka, ki ima podpisano pogodbo s kar dvema organizacijama. Vabljeni k ogledu.