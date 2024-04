Kučinič: Začetki so bili grozni, zdaj ljudje vidijo, da to ni brezvezen pretep

OGLAS

Monika se bo 20. aprila v Hali Tivoli pomerila z izkušeno Poljakinjo Sylwio Juskiewicz. Karte lahko kupite na Eventimu in bencinskih servisih Petrol!

Monika Kučinič je letos z zmago proti Aldini Seferović v organizaciji VFN potrdila status najboljše slovenske borke. Pred časom je zamenjala okolje, v katerem trenira, tako da obljublja, da se bo slovenskemu občinstvu predstavila še v boljši luči. "Če spustiš nekaj novega v svojo življenje, se lahko naučiš veliko novega. Naučila sem se veliko novega in se bom še naučila veliko novih stvari. Zdaj se počutim kot kompletna borka, vse segmente imam pokrite, delam, treniram in to je to," je v novem Popkastu Tadeju Vidrihu zaupala Monika Kučinič.

Sicer izkušena kikboksarka je svojo pot v mešanih borilnih veščinah začela na dogodku WFC 24, na katerem je nastopil tudi največji slovenski zvezdnik v MMA Jakob Nedoh. Slednjega v noči na soboto čaka prva borba na glavnem turnirju PFL, ki si jo boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO. "To je bomba. V čast mi je, da ko sem imela svojo prvo borbo v MMA, sva bila skupaj na WFC-ju, skupaj sva se borila. Glede na to, do kam je uspel zdaj priti, mi je v veliko čast, da sva se borila na istem dogodku. Kapo dol. Odličen je in upam, da tako nadaljuje in da res pride na vrh. To si definitivno zasluži in tega je tudi sposoben," s pohvalami na račun Nedoha ni skoparila Kučiničeva.

