Kučiničeva ne dvomi o svoji zmagi, Owczarczeva previdnejša

Monika Kučinič (24) ne skriva visokih ambicij na svoji športni poti. Samozavestna in odločna si želi že v svojem debitantskem nastopu na KSW 61 doseči odmevno zmago, ki bi le še povečala njene delnice na poti do novih višav.

V sobotnem obračunu v Gdansku, ki si ga boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Voyo (20.00), bo njena nasprotnica poljska lepotica Karolina Owczarcz, ki je v dozdajšnjih štirih dvobojih pod okriljem organizacije KSW dosegla tri zmage in poraz. Kučiničeva se zaveda pomembnosti borbe in dejstva, da se ji ob morebitnem uspehu odpirajo lepe možnosti za naprej. "Ne moti me, da KSW nanjo zelo resno računa. Zame je še bolje, če misli, da je favoritinja. To prepričanje ji bom zbila v kletki," svoji poljski nasprotnici sporoča slovenska predstavnica, ki je prepričana, da ima v rokavu pripravljenih več skritih adutov.