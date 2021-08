Kučiničeva in Ratajčeva uspešni v Srbiji

Potem ko je Monika Kučinič v začetku poletja precej nesrečno izgubila v svojem debiju na prireditvi v okviru poljske MMA-organizacije KSW, je v vmesnem času očitno zelo dobro trenirala, saj je minuli konec tedna dosegla zelo lepo zmago.

Štiriindvajsetletnica iz Kočevja se je udeležila prireditve združenja Serbian Battle Championship na prostem pred športnim centrom v Odžacih in v borbi kategorije do 52 kilogramov po soglasni sodniški odločitvi premagala neugodno bolgarsko predstavnico Aleksandro Plamenovo Tončevo, ki je v svoji dozdajšnji karieri dosegla dve zmagi, en neodločen izid in tri poraze. Ta zmaga je vsekakor lep obliž na nesrečen poraz pred dobrima dvema mesecema in pol na Poljskem.