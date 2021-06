Kučiničeva po uspešno prestani 'vagi': Prišel je čas, da pokažem, kaj znam

"Moji občutki so fenomenalni. Komaj čakam jutri. Jutri pričakujte prvo slovensko zmago KSW. Se vidimo na VOYO," je sporočilo, ki vam ga je iz Gdanska poslala slovenska borka mešanih borilnih veščin. Ta je sicer že opravila svojo prvo novinarsko konferenco KSW in požela precejšnje zanimanje poljskih novinarjev. Največ vprašanj se je seveda nanašalo na nasprotnico Karolino Owczarz . "Da, poznam jo. Vem nekaj o njej. Toda vseeno mi je. Osredotočena sem na svojo taktiko," je bil (nov) samozavesten odgovor Monike Kučinič.

Novinarje je zanimalo tudi to, ali bo za Moniko težava, da se bo borila v višji težnostni kategoriji kot poprej. "Dogovorjena kategorija zame ni težava," je jasen odgovor Monike na to, da se bo tokrat borila v malce višji kategoriji (borki sta bili dogovorjeni za 53,5 kilograma, obe sta uspešno prestali tehtanje). Zanimivo bo sicer videti tudi to, kako se bo v tej kategoriji znašla Poljakinja, ki je pred tem nastopala v kategoriji do 56,7 kilograma.

Kučiničeva sicer ne skriva navdušenja nad tem, da jo je organizacija KSW zvabila pod svoje okrilje, sploh če vemo, da je za njo zgolj ena MMA-borba. "To je zame nekaj zares velikega in za to sem res hvaležna. Mislim, da je Karolina tukaj zelo velika zvezda, jaz pa nisem, ker imam za seboj zgolj eno borbo, toda mislim, da to ni težava, saj me večina ljudi ne pozna. Prišel je čas, da pokažem, kaj znam,"je še izpostavila Kučiničeva, nato pa samozavestno zaključila: "Moj cilj je postati najboljša."

Obe borki sta sicer že prestali tehtanje, takole je po 'vagi' pozirala favoritinja Karolina Owczarz: