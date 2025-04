'Lahko mu svetujem in ponudim nekaj destinacij za počitek po porazu'

FNC je na ljubljanski dogodek privabil tudi Jakoba Nedoha, ki se bo soočil z Angležem Tomom Breesom, ki se je med letoma 2015 in 2021 boril v UFC-ju in na osmih borbah izgubil zgolj trikrat. Njegov tekmec je pred borbo na družabnih omrežjih provokativno zapisal, da bo v primeru poraza končal kariero. "Če je temu tako, ga bom prepričeval, naj tega ne stori, in ga poskušal prepričati, da se po porazu z menoj bori še v kakšni borbi. Lahko mu tudi svetujem in ponudim nekaj destinacij za počitek po porazu. Nameravam dominirati proti njemu in ga pokončati," je njegovi provokaciji odgovoril 28-letni Nedoh, ki se bo po več kot dveh letih znova boril na domačih tleh. "Bližje kot je dogodek, bolj čutim dolžnost do domače publike. Želim jim dati vse od sebe," navijačem v Stožicah obljubil Nedoh, ki bi se z Breesom moral pomeriti natanko leto dni pred FNC 22 v prvem krogu PFL-ovega turnirja, a borba je takrat odpadla.