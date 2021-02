Berchelt obljublja šov: Mislim, da bo Mehika v soboto paralizirana

Miguel Berchelt v borbi z leto starejšim rojakom velja za favorita. 29-letnik iz Cancuna je v karieri poklicnega boksarja le enkrat izgubil, dobil pa je 37 borb, od tega kar neverjetnih 33 z nokavtom. Tokrat bo skušal še sedmič ubraniti WBC-pas. Tega si je prvič nadel januarja 2017, ko je ugnal rojaka Francisca Vargasa. Nasprotnik v Las Vegasu bo vse prej kot lahek, gre za večkratnega prvaka peresne kategorije različice WBO - Oscarja Valdeza.

"Vzhičen sem. To je moja življenjska priložnost. O tem trenutku sanjam že od otroštva, da se bom lahko boril za naslov prvaka. To je moja priložnost, da uresničim svoje sanje. Zelo sem vzhičen. Gotovo sem imel enega najboljših pripravljalnih kampov v karieri. Ne le ker sem trdno treniral fizično, pač pa, ker sem se psihično zelo dobro pripravil na ta obračun. Vem, da nisem favorit v tem obračunu, mnogo analitikov je prepričanih, da bo imel Berchelt 'sprehod v parku', toda pripravljen sem na ta test,"je na virtualni novinarski konferenci povedalOscar Valdez. Med profesionalci slednji še ne pozna poraza, zbral pa je že kar 28 zmag.

"Srečen sem in zadovoljen, trdo sem delal, da sem prišel do te borbe. To bo borba za prvaka št. 154 med mehiškimi borci in 93. 'mehiška' borba za WBC-pas. Trdo sem se pripravljal. Nimam težav s tem, da v dvorani ne bo gledalcev. Vem, da bo Alfredo Caballero (Bercheltov trener, ki je imel težavo s pridobivanjem vize, op. p.) prišel in bo tu z mano. Videli ga boste na dan tehtanja, stal bo v mojem kotu. Pripravljen sem na vojno. Najprej se moram pripraviti na tehtanje, nato pa vam bom zagotovil velik šov," pa je sporočil Berchelt, ki bo lovil še 17. zaporedno zmago med profesionalci.

Mehika bo paralizirana

"Zagotovo se zavedam, kaj to pomeni za Mehiko. Mislim, da bo Mehika na ta dan paralizirana. V preteklem letu sem zbolel za koronavirusom, zato na žalost nismo mogli izpeljati te borbe, toda leto 2021 začenjamo z vso močjo,"je še dodal Berchelt. "Veliko ljudi mi pošilja sporočila podpore, mislim, da toliko podpore, kot sem je bil deležen na družbenih omrežjih v teh tednih, še nikoli nisem imel,"je zaključil Berchelt.

Celoten spored borb večera

Borba za naslov prvaka super peresne kategorije po različice WBC

Miguel Berchelt vs. Oscar Valdez

Borba super peresne kategorije:

Gabriel Flores ml. vs. Jayson Velez

Borba srednje kategorije:

Esquiva Falcao vs. Artur Akavov

Borba super lahke kategorije:

Elvis Rodriguez vs. Luis Alberto Veron

Borba super peresne kategorije:

Bryan Lua vs. Frevian Gonzalez

Borba velterske kategorije:

Xander Zayas vs. James Martin

Borba težke kategorije (le 4 runde):

Sonny Conto vs. Waldo Cortes

Borba srednje kategorije (le 4 runde):

Javier Martinez vs. Billy Wagner

Borba velterske kategorije (le 4 runde):

Omar Rosario vs. Uriel Villanueva