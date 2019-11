Lazar s tehničnim nokavtom odločno zakorakal med profesionalce

"Že od vstopa v dvorano sem se počutil odlično. Ko stopiš v ring, te adrenalin enostavno ponese," je občutke pred borbo za 24ur.com opisal Lazar, ki si v svoji prvi borbi med profesionalci ni dovolil spodrsljaja: "V prvo rundo sem šel precej previdno. Nato sem iz runde v runde stopnjeval tempo. Že na začetku tretje sem čutil, da bi lahko borbo zaključil, a vedel sem, da dobro prenaša udarce. V četrti rundi sem nato stopil na plin, saj sem vedel, da je to hkrati zadnja runda." Lazar je tekmeca v četrti, zadnji rundi zaustavil s kombinacijo, ki jo je zaključil z desnim aperkatom. Đođ je sicer prestal štetje, a bilo je jasno, da si ne želi nadaljevati in sodnik je borbo prekinil.

Dobra napoved pred državnim prvenstvom



Suverena zmaga je lep obet za prihajajoče obračune:"To je velika motivacija, potrditev trdega dela. Trdo smo garali, z Ivanom (trenerjem, op. a.) in Sašom Pučkom(promotorjem) in kondicijskim trenerjem Bojanom. To je dobra napoved pred državnim prvenstvom prihodnji konec tedna, ki ga morem osvojiti. Kar se tiče profesionalizma, vse prepuščam Sašu in Ivanu, ko bosta dobila kakšno novico, mi jo bosta sporočila."



Ob Lazarjevi profesionalni borbi je bilo na 39. Zlati rokavici na sporedu še osem obračunov v olimpijskem boksu. Za zmago proti avstrijskemu tekmecu si je nagrado zlata rokavica 'priboksal' Arder Elshani, borbo dveh izmed najboljših slovenskih borcev v velterski kategoriji med Tomijem Lorenčičem in Aljažem Šircljem je po sodniški odločitvi dobil Šircelj.