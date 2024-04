Le še nekaj dni nas loči do borilnega spektakla v Tivoliju

Sobota bo znova dan, ko se bodo v Hali Tivoli zbrali nekateri najboljši slovenski in tuji borci, ki se bodo pomerili na borilnem spektaklu slovenske organizacije WFC in bahrajnske organizacije BRAVE CF. Pred samim dogodkom je prišlo do nekaj sprememb borcev, a vsi štirje slovenski predstavniki ostajajo v igri za domačo zmago. Karte so na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.

WFC in BRAVE CF bosta letos dvakrat združili moči in se dvakrat ustavili v Ljubljani. Prvič se bodo nekateri najboljši slovenski in tuji borci pomerili že to soboto, drugič pa 19. oktobra. Obakrat boste imeli ljubitelji MMA-ja priložnost borbe v živo gledati v ljubljanski Hali Tivoli, kjer sta se uspešno odvila že BRAVE CF 34 / WFC 24. januarja 2020 in BRAVE CF 70 / WFC 25. aprila lani.

Borilni spektakel WFC 25 v Hali Tivoli FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In tako kot lanskega aprila bo tudi tokratni aprilski dogodek naslovil 33-letni borec iz Bosne in Hercegovine Erko Jun, ki je s hitro zmago navdušil že lani. Juna bo tokrat v kletki pričakal izkušeni Mohamed Said Maalem, sicer nekdanji izzivalec za naslov prvaka bahrajnske organizacije. Alžirec, ki živi in trenira v Švici, se je pod okriljem organizacije BRAVE CF boril že štirikrat in bil dvakrat uspešen in dvakrat neuspešen, sicer pa v profesionalni karieri beleži 12 zmag in pet porazov. Borec, poznan pod vzdevkom L'Ambiance, je nazadnje v kletki stal septembra lani in dosegel sploh prvo zmago s podreditvijo v karieri.

Tokrat bo v glavni borbi večera na voljo več kot le zmaga, saj si bo zmagovalec priboril borbo za naslov prvaka. "Nobenega dvoma ni. To je to. Zmagovalec se bo boril za naslov prvaka v poltežki kategoriji," je pred borbo razkril predsednik bahrajnske organizacije Mohamed Šahid. Šampionski pas poltežke kategorije organizacije BRAVE CF trenutno nima lastnika, saj se je nekdanji prvak Mohammed Fakhreddine odpovedal naslovu. Pred tem je bil kratek čas prvak tudi sam Maalem, preden je bil izid njegovega dvoboja za naslov prvaka razveljavljen. Zdaj ima Alžirec priložnost, da si prisluži še eno borbo za naslov svetovnega prvaka, Jun pa svojo prvo.

Erko Jun med proslavljanjem zmage na BRAVE CF 70 / WFC 25 aprila lani FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Čast predzadnje borbe večera pa je tokrat pripadla obetavnemu slovenskemu borcu Davidu Forsterju, ki je že lani skupaj z Nemanjo Nikolićem uprizoril borbo večera in na noge dvignil Halo Tivoli. Po dveh rundah prave vojne je z nasprotnikom opravil v tretji in se razveselil prve zmage pod okriljem WFC-ja in BRAVE CF-ja.

Nemanja Nikolić in David Forster FOTO: WFC icon-expand

Mladi slovenski borec je nato svoj niz zmag podaljšal na štiri, decembra pa se je prvič podal v domovino organizacije BRAVE CF Bahrajn in prvič okusil grenkobo poraza. A tudi iz poraza je na koncu prišlo nekaj dobrega, saj je bila njegova borba z bodočim izzivalcem za naslov prvaka lahke kategorije Mohammadseifijem Mohsenom izbrana za borbo leta.

Tokrat bo Forsterju v Tivoliju nasproti stal Christian Mach. 25-letni nemški borec ima pod pasom že 11 profesionalnih borb, od katerih jih je sedem zmagal, štiri pa izgubil. Zadnji poraz je doživel prav na debiju pod okriljem organizacije BRAVE CF decembra 2022, potem si je vzel leto odmora od tekmovanj in se februarja letos v kletko vrnil s hitro zmago v prvi rundi.

WFC 26 / BRAVE CF 81 Fight Card FOTO: Brave CF icon-expand

V WFC-jevo kletko se bo vrnila tudi najboljša slovenska borka v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič, ki je pred kratkim ubranila naziv številke ena v Sloveniji. 27-letna borka z vzdevkom 'Pitbull', ki je prav na prvem skupnem dogodku slovenske in bahrajnske organizacije debitirala v mešanih borilnih veščinah, se z lepimi občutki spominja svojega prvega nastopa v Hali Tivoli, ko je premagala Francozinjo Jennifer Trioreau. Tokrat bo izkušeni kikboksarki iz Senovega nasproti stala Sofiia Bagishvili, ki so jo lahko ljubitelji mešanih borilnih veščin spoznali ob prenosih dogodkov organizacije KSW. 25-letna Gruzijka je pod okriljem najmočnejše poljske organizacije zbrala zmago in poraz, sicer pa ima v profesionalni karieri že deset zmag in štiri poraze. Poznana je predvsem kot odlična boka na tleh, zato bomo v soboto v Hali Tivoli lahko priča klasičnemu obračunu dveh povsem različnih slogov.

Monika Kučinič si bo znova nadela WFC-jeve rokavice FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V kletko se bo vrnil izkušen slovenski boksar Haris Aksalič, ki se je lani odločil za prestop v mešane borilne veščine in debi opravil z odliko. Decembra lani je v Bahrajnu s tehničnim nokavtom v prvi rundi opravil z Egipčanom Eidom Amerjem. 'Scarface' se zato že spogleduje z drugo profesionalno borbo, do katere bo pilil predvsem svoje znanje rokoborbe in borbe na tleh. To bo Aksalič še kako potreboval, saj bo njegov nasprotnik turški rokoborec Baki Sahin, ki je tako kot slovenski borec s predčasnim zaključkom v prvi rundi uspešno opravil z debijem v mešanih borilnih veščinah.

Haris Aksalič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prvi Slovenec, ki bo v soboto stopil v kletko, pa bo Domen Drnovšek. 33-letnik bo kimono prvič zamenjal za rokavice, saj je navajen borb v brazilskem jiu jitsuju, sedaj pa bo debitiral v mešanih borilnih veščinah. Drnovšek se sicer z njimi ukvarja že dalj časa in je več slovenskim borcem pomagal pri pripravah na borbo v kletki, kjer se želi preizkusiti tudi sam. Drnovšku bo nasproti stal 26-letni Andrian Murug, ki se bo lahko uprl na bogate amaterske izkušnje, že šestkrat pa se je v kletko podal tudi kot profesionalec.

Seznam vseh borb dogodka WFC 26/BRAVE CF 81: Glavni del: Poltežka kategorija: Erko Jun – Mohamed Said Maalem Super lahka kategorija: David Forster – Christian Mach Težka kategorija: Pavel Dailidko – Valdrin Istrefi Slamnata kategorija: Monika Kučunič – Sofiia Bagishvili Uvodni del: Težka kategorija: Haris Aksalič – Baki Sahin Težka kategorija: Agron Smakići – Patryk Dubiela Super velterska kategorija: Domen Drnovšek – Andrian Murug Mušja kategorija: Gerard Burns – Danijel Špoljarić