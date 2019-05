LeBron James, glavni krivec za McGregorjevo "preobrazbo"

Čeprav zadnje čase Conor McGregor časopisne strani polni predvsem s svojimi incidenti, pa je zloglasni Irec v enem nedavnih intervjujev priznal, da je močno spremenil svoj življenjski slog. Če je nekoč hrepenel po materialnih dobrinah, danes več denarja vlaga vase in svoje dobro počutje.

Iz ust razvpitega irskega borca Conorja McGregorjanismo vajeni globokih misli in duhovnih vložkov, največkrat so njegove izjave sočne in kot ostre puščice usmerjene proti nasprotnikom. Po številnih incidentih se je Irec nekoliko odmaknil z medijskega parketa, v luči UFC 229 pa se je odločil spet pojaviti v javnosti. Ob tem je spregovoril o svojih novih ciljih in materialnih dobrinah, ki so mu pred leti predstavljale glavno gonilo.

"Moram biti v formi. Bistvo uspeha se skriva v zgodnjem vstajanju in treningu," je dejal Irec. FOTO: AP

"Dolgo časa, v svojih dvajsetih letih, ko sem spoznal bogastvom so me fascinirale le materialne stvari. Kupoval sem si avtomobile, ure,... Spoznal sem, da sem preveč trošil na materialnih dobrinah, nisem pa vlagal vase in s svoje telo. To sem spremenil. Danes z menoj potujejo nutricionist, zdravniki, trener. Imam popolno ekipo, ki skrbi zame, vse zavoljo zdravja, dobrega počutja in forme," je v pogovoru s Tonyjem Robbinsom priznal McGregor. Za veliko spremembo v njegovem življenjskem slogu je zaslužen predvsem ameriški košarkarski as, ki je Irca prisili k temeljitemu premisleku.

Glavni krivec za McGregojevo preobrazbo - LeBron James. FOTO: AP