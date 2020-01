LeBron James: Vesel sem, da sem pomagal Conorju McGregorju

Prvo ime Los Angeles Lakersov je v pogovoru za ameriški spletni portal HoopJab poudaril, da je zelo počaščen nad dejstvom, da ga je na nedavni novinarski konferenci irski MMA borec Conor McGregor označil za enega od ključnih mož v pripravi na skorajšnji obračun v velterski kategoriji proti izkušenemu Donaldu Cerroneju . "Če sem povsem iskren, počnem le tisto, kar imam najraje: igram košarko in skrbim za svoje telo," je uvodoma dejal veliki LeBron James in nadaljeval: "Vlagam veliko truda in naporov pri ohranjanju vrhunske telesne pripravljenosti, da sem lahko zgled drugim športnikom po svetu. Če sem na kakršen koli način pozitivno vplival na Conorja (McGregorja, op. p.) in ga pripeljal do točke, da lahko pri 31 letih dosega še boljše rezultate kot v preteklosti, sem storil nekaj izjemnega. Osebno svoje telo obravnavam zelo zelo resno, saj želim podaljšati svojo kariero vrhunskega športnika. Vse se prične z ustrezno telesno pripravo, konča pa z umom. Kajti če je um na pravem mestu, lahko ostaneš na najvišji možni ravni precej dlje, kot si lahko predstavljaš. Moraš biti discipliniran, to je ključ do uspešne kariere."

Bolj umirjen in premišljen

Na nedavni novinarski konferenci pred spopadom s "Kavbojem" Cerronejem je namreč razvpiti Irec deloval precej drugačen kot na predhodnih druženjih s predstavniki "sedme sile". Veliko bolj umirjen in premišljen v svojih izjavah ter obenem prepričan, da je telesno bolje pripravljen kot kdajkoli prej.



"Pred časom sem zasledil tekst o LeBronu (Jamesu, op. p.) in njegovemu načinu življenja. Da med drugim veliko časa in denarja porabi za skrb o svojem telesu. Okoli milijon in pol dolarjev, naj bi na letni ravni porabil za ustrezno prehrano in nutricionista ... Sam do nedavnega nisem vložil praktično ničesar. Vse, kar bi storil, je, da sem na hitro sestavil ekipo ljudi za trening. Namesto da bi veliko več časa posvetil pripravi lastnega telesa na največje napore, sem ogromne vsote denarja porabil za nakupe novih jeklenih konjičkov in prestižnih ur. Zdaj pa sem s pomočjo LeBrona Jamesa uvidel, da tako ne gre več naprej. Kajti nisem več rosno mlad, in če želim ostati na najvišji mogoči ravni, sem moral nekaj spremeniti. Danes se počutim močnejšega in predvsem bolje telesno pripravljenega kot kadar koli prej. To me navdaja z optimizmom," je med drugim izpostavil "The Notorious" McGregor.