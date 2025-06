Legendarni judoist Riner se vrača na blazine

Vse od dveh zlatih medalj v Parizu lani poleti (posamezno in ekipno) se Gvadelupčan še vedno ni zares vrnil na tekmovanja. V ligi prvakov, ki jo je konec leta osvojil s svojim klubom PSG, je tekmoval le na enem dvoboju. Sprva je napovedal nastop na SP, a se je na koncu umaknil, češ da si ni dovolj opomogel od operacije komolca.

"Marca sem spet začel trenirati, bil sem na pripravah na Japonskem. Odkar sem se leta 2004 pridružil reprezentanci, treniram kot nor že več kot 20 let. Ampak letos si bom vzel čas, da se spet spravim v formo, da razmislim, kam želim iti in kako želim priti tja," njegovo izjavo iz Budimpešte navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali se bo letos vrnil na velika tekmovanja, je petkratni olimpijski, dvanajstkratni svetovni in petkratni evropski prvak v judu odgovoril: "Da. Običajno bi se moral vrniti julija, ampak si moram res dati čas. Vrnitev po operaciji ni lahka. Po vseh teh letih si moraš vzeti čas, da se vrneš v slogu, s kondicijo in željo."

Riner je prvi in edini judoist v zgodovini, ki je na SP osvojil dvanajst zlatih medalj.