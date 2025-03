Legendarni judoist Teddy Riner za prestop v MMA zavrnil pravo bogastvo

OGLAS

Pet zlatih olimpijskih medalj (tri posamične in dve ekipni), dve bronasti olimpijski medalji, 12 naslovov svetovnega prvaka (11 posamičnih in en ekipen) in pet naslovov evropskega prvaka. To so le največji dosežki, ki jih velja omeniti, ko beseda nanese na legendarnega francoskega judoista Teddyja Rinerja.

Teddy Riner FOTO: AP icon-expand

35-letni judoist je na lanskih olimpijskih igrah osvojil še tretjo posamično zlato olimpijsko medaljo in se tako izenačil s še enim legendarnim judoistom Tadahirom Nomuro, nato pa je na ekipni tekmi Franciji zagotovil ključno zmago za še drugi zaporedni ekipni naslov olimpijskih prvakov. In čeprav je pred domačimi OI namigoval, da bo ob morebitni novi zlati medalji kimono obesil na klin, se to ni zgodilo. Kariero bo nadaljeval do olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu, kjer se bo želel v zgodovino juda zapisati kot judoist z največ posamičnimi naslovi olimpijskega prvaka.

A njegova kariera bi lahko po OI v Parizu zavila na povsem drugačno pot. Riner je v intervjuju za francoski časnik Le Quotidien du Sport razkril, da mu je MMA organizacija UFC lani za tri borbe ponudila pogodbo vredno kar 15 milijonov evrov oziroma skoraj 14 milijonov evrov.

Riner je v moderni dobi juda poskrbel za najdaljši niz neporaženosti. Grenkobe poraza ni okusil med oktobrom 2010 in februarjem 2020, v tem času je na mednarodnih tekmovanjih zmagal kar 154 zaporednih borb.

"Ali bom kdaj prestopil v mešane borilne veščine? Odgovor je ne. Srečen sem, kjer sem. Kljub finančnim ponudbam, ki jih dobivam, je moj šport in vedno tudi bo judo. Ni skrivnost, da mi je lani UFC ponudila pogodbo, lahko pa razkrijem, da je šlo za ponudbo v višini 15 milijonov evrov za tri borbe. Ampak se to ne bo zgodilo. Če bi podpisal to pogodbo, bi se vse, kar sem ustvaril v judu, vsi moji rekordi, razblinilo. Tako da me to enostavno ne zanima," je pojasnil Riner, ki bi ob morebitnem podpisu za UFC moral shujšati skoraj 20 kilogramov, kajti v judu težka kategorija nima zgornje meje, v mešanih borilnih veščinah pa je ta postavljena pri dobrih 120 kilogramih, medtem ko jih ima 204 centimetre visoki Francoz kar 140.

V zadnjem času je kar nekaj judoistov prestopilo v mešane borilne veščine, čemur se Riner ne čudi: "Mislim, da imamo judoisti veliko lastnosti, ki nam omogočajo možnost, da smo lahko dobri tudi v drugih športih, tudi v mešanih borilnih veščinah. Videli smo že kar nekaj judoistov, ki so šli v MMA in bili uspešni," a kljub temu ni navdušen nad naravo športa: "Je intenziven šport, vidimo kri in določene stvari, ki jih ne želimo videti pri otrocih. Čeprav je šport vse bolje urejen, ni primerljiv z judom, ki je v Franciji eden izmed najbolj popularnih športov."

